Юрист объяснила, будет ли иметь право на отсрочку от мобилизации студент, ранее отчисленный из университета — Finance.ua

Юрист объяснила, будет ли иметь право на отсрочку от мобилизации студент, ранее отчисленный из университета Сегодня 17:17 — Личные финансы

Юрист объяснила, будет ли иметь право на отсрочку от мобилизации студент, ранее отчисленный из университета

С 18 мая в Украине вступил в силу закон о мобилизации . Он предусматривает существенные изменения в мобилизационном законодательстве, в частности, ограничивает право на получение отсрочки студентами.

Юрист Галина Токмач объяснила , будет ли иметь право на отсрочку студент, ранее уже учившийся на бакалавра, но был отчислен.

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По ее словам, если отчисление не связано с завершением обучения, значит, человек не получил образовательный уровень бакалавра. И соответственно единственным ранее полученным уровнем образования является профильное среднее образование.

Она также объяснила, обязательно ли нужно такому мужчине восстанавливаться в вузе, чтобы иметь отсрочку.

«Вы можете поступить как в университет с целью получения высшего образования, так и в ПТУ с целью получения профессионального (профессионально-технического) образования. Восстанавливаться на учебе не обязательно. Закон о мобилизации не содержит такого требования и также не содержит каких-либо ограничений по специальности и возрасту соискателя образования (только относительно последовательности полученного уровня образования и формы обучения, то есть должна быть дневная или дуальная)», — отметила эксперт.

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В соответствии с пунктом 58 Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 г. № 560, при наличии оснований для получения отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период военнообязанные (кроме забронированных) лично подают на имя председателя комиссии районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки или его отдела заявление по форме, определенной в приложении 4, к которой прилагаются документы, подтверждающие право на отсрочку, или копии таких документов, заверенные в установленном порядке, указанные в перечне согласно приложению 5. Заявление военнообязанного подлежит обязательной регистрации.

Приложение 5 — это справка о соискателе образования, сформированная в Единой государственной электронной базе по вопросам образования, или справка учебного заведения о зачислении на обучение в интернатуру и справка учреждения здравоохранения о месте работы в должности врача-интерна.

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Согласно пункту 62 Порядка № 560 соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, которые обучаются по дневной или дуальной форме получения образования и получают уровень образования, который выше ранее полученного уровня образования в последовательности, определенной частью второй статьи 10 Закон Украины «Об образовании», а также докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру для получения отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, предоставляют в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки справку о соискателе образования, сформированную в Единой электронной базе по вопросам образования по форме, определенной в приложении 9, и документы (нотариально заверенные копии документов), подтверждающие зачисление на обучение в интернатуру согласно приложению 5.

«Итак, для получения отсрочки вы должны лично подать письменное заявление и справку о соискателе образования, сформированную в Единой государственной электронной базе по вопросам образования по форме, определенной в приложении 9», — объяснила Галина Токмач.

Такую справку можно будет сформировать по ссылке

Дзеркало Тижня По материалам:

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