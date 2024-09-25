Кабмин утвердил обновленные обязательства Украины перед МВФ — Finance.ua

Кабмин утвердил обновленные обязательства Украины перед МВФ Сегодня 09:00 — Казна и Политика

Кабмин утвердил обновленные обязательства Украины перед МВФ

Кабинет Министров одобрил обновленный проект Письма о намерениях правительства Украины и Национального банка Украины в Международный валютный фонд и проект Меморандума об экономической и финансовой политике.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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По его словам, письмо о намерениях и Меморандуме об экономической и финансовой политике содержат меры и условия, которые реализовали и планируют реализовать и соблюдать правительство Украины и Национальный банк в течение четырехлетнего периода действия Программы Механизма расширенного финансирования 2023−2027 годов.

Также в нем есть планы по дальнейшим мерам по внедрению структурных реформ, в частности, в денежно-кредитном, налогово-бюджетном и финансовом секторах, направленные на улучшение бизнес-климата и усиление верховенства права и борьбу с коррупцией.

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Напомним, ранее Украина и МВФ достигли договоренности на уровне экспертов по пятому пересмотру программы финансирования на сумму 15,6 миллиарда долларов.

Украина вместе с МВФ оценивает дополнительную финансовую потребность на 2025 год со стороны партнеров в размере 12−15 млрд долларов из-за того, что война будет продолжена и в следующем году.

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