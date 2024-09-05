Новый макропрогноз и поиск внутренних ресурсов: первые результаты встречи НБУ и МВФ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Новый макропрогноз и поиск внутренних ресурсов: первые результаты встречи НБУ и МВФ

Казна и Политика
74
Новый макропрогноз и поиск внутренних ресурсов: первые результаты встречи НБУ и МВФ
Новый макропрогноз и поиск внутренних ресурсов: первые результаты встречи НБУ и МВФ
Украина и Международный валютный фонд в рамках миссии по пятому пересмотру Программы расширенного финансирования будут сосредоточены на возможностях внутренних ресурсов для покрытия потребностей госбюджета. По результатам пересмотра программы Украина может получить транш на $1,1 млрд.
Об этом рассказал на своей странице в Facebook глава НБУ Андрей Пышный после совместной с Минфином встречи с представителями МВФ в Киеве 4 сентября.
Читайте также
По его словам, обязательства, закрепленные за Национальным банком к пятому пересмотру, выполнены почти в полном объеме, некоторые даже раньше времени.
В рамках миссии Украина сосредоточится на возросших возможностях аккумулирования внутренних ресурсов для покрытия потребностей государственного бюджета, учитывая продолжительность и интенсивность войны.
«Задача действительно непростая. Мы видим, что в ее решении значительную роль будет играть работа на внутреннем долговом рынке», — добавил Пышный.
Читайте также
Команда НБУ также проведет отдельные дискуссии с представителями Фонда по обновлению макроэкономического прогноза, дальнейшей монетарной политике и продолжению реформирования финансового сектора.
«Понимаем, что этот пересмотр не будет простым, но со стороны команды НБУ будет сделано все возможное для успешного завершения и достижения желаемого результата», — написал Пышный.
Он отметил, что также будут обсуждаться вопросы поддержания достаточного уровня международных резервов и сохранения макрофинансовой стабильности. Важное значение будет иметь поиск оптимального комплекса мер монетарной и фискальной политики.
Читайте также
«Планируем рассмотреть траекторию среднесрочного государственного бюджетирования, что важно для понимания потенциального финансирования в рамках механизма Extraordinary Revenue Acceleration Loans (ERA). Пока доноры сосредоточены на поисках решений по его практической реализации», — пояснил глава НБУ.
Он уверен, что финансовый инструмент, обеспеченный будущими доходами от обездвиженных российских активов, может предоставить Украине дополнительный финансовый ресурс уже в 2025 году.

Справка Finance.ua:

  • МВФ и Украина одобрили соглашение об EFF с доступом к финансированию в размере $15,4 млрд 31 марта 2023;
  • с начала 2024 года Украина получила $16 млрд внешнего финансирования, из которых $15 млрд предоставлены в качестве кредитов и $1 млрд — в форме безвозвратных грантов.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.