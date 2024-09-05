Новый макропрогноз и поиск внутренних ресурсов: первые результаты встречи НБУ и МВФ — Finance.ua

Новый макропрогноз и поиск внутренних ресурсов: первые результаты встречи НБУ и МВФ Сегодня 11:02 — Казна и Политика

Новый макропрогноз и поиск внутренних ресурсов: первые результаты встречи НБУ и МВФ

Украина и Международный валютный фонд в рамках миссии по пятому пересмотру Программы расширенного финансирования будут сосредоточены на возможностях внутренних ресурсов для покрытия потребностей госбюджета. По результатам пересмотра программы Украина может получить транш на $1,1 млрд.

Об этом рассказал на своей странице в Facebook глава НБУ Андрей Пышный после совместной с Минфином встречи с представителями МВФ в Киеве 4 сентября.

По его словам, обязательства, закрепленные за Национальным банком к пятому пересмотру, выполнены почти в полном объеме, некоторые даже раньше времени.

В рамках миссии Украина сосредоточится на возросших возможностях аккумулирования внутренних ресурсов для покрытия потребностей государственного бюджета, учитывая продолжительность и интенсивность войны.

«Задача действительно непростая. Мы видим, что в ее решении значительную роль будет играть работа на внутреннем долговом рынке», — добавил Пышный.

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Команда НБУ также проведет отдельные дискуссии с представителями Фонда по обновлению макроэкономического прогноза, дальнейшей монетарной политике и продолжению реформирования финансового сектора.

«Понимаем, что этот пересмотр не будет простым, но со стороны команды НБУ будет сделано все возможное для успешного завершения и достижения желаемого результата», — написал Пышный.

Он отметил, что также будут обсуждаться вопросы поддержания достаточного уровня международных резервов и сохранения макрофинансовой стабильности. Важное значение будет иметь поиск оптимального комплекса мер монетарной и фискальной политики.

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«Планируем рассмотреть траекторию среднесрочного государственного бюджетирования, что важно для понимания потенциального финансирования в рамках механизма Extraordinary Revenue Acceleration Loans (ERA). Пока доноры сосредоточены на поисках решений по его практической реализации», — пояснил глава НБУ.

Он уверен, что финансовый инструмент, обеспеченный будущими доходами от обездвиженных российских активов, может предоставить Украине дополнительный финансовый ресурс уже в 2025 году.

Справка Finance.ua:

МВФ и Украина одобрили соглашение об EFF с доступом к финансированию в размере $15,4 млрд 31 марта 2023;

с начала 2024 года Украина получила $16 млрд внешнего финансирования, из которых $15 млрд предоставлены в качестве кредитов и $1 млрд — в форме безвозвратных грантов.

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