Сколько средств получила Украина от МВФ с начала полномасштабного вторжения — Finance.ua

Сколько средств получила Украина от МВФ с начала полномасштабного вторжения Сегодня 08:09 — Казна и Политика

Сколько средств получила Украина от МВФ с начала полномасштабного вторжения

С начала полномасштабного вторжения МВФ предоставил Украине $10,2 млрд бюджетной помощи. Это третье по объему внешнее финансирование после ЕС и США.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

Читайте также МВФ впервые в отчете по Украине отметил проблему крупного нелегального рынка сигарет

Министр финансов Сергей Марченко отметил, что правительство Украины, Нацбанк и другие органы власти уже выполнили 23 структурных маяка из 37, предусмотренных Меморандумом с МВФ на сегодняшний день. 14 выполненных маяков касались фискального сектора.

«Выполнение Украиной условий способствует сохранению макрофинансовой стабильности и прокладывает евроинтеграционный путь страны. Финансовая система адаптируется к функционированию в условиях неопределенности. Впереди пятый пересмотр программы, и украинская сторона в сотрудничестве с МВФ делает все возможное, чтобы пройти его успешно. Благодарен за продуктивные встречи в рамках миссии», — сказал он.

Пятый пересмотр программы

Миссия МВФ по пятому пересмотру программы EFF начнется в сентябре. При успешном пересмотре Украина получит следующий транш от Фонда в размере около $1,1 млрд.

Читайте также МВФ сменил постоянного представителя в Украине

Среди условий — один структурный маяк по принятию обновленного закона о Бюро экономической безопасности.

Руководство Минфина отметило, что вызовы военного времени требуют устойчивого и ритмичного внешнего финансирования для Украины.

Лидерство МВФ в этом вопросе продолжает играть важную роль. Фонд является фактически площадкой, объединяющей международных доноров для мобилизации средств на приоритетные нужды Украины.

Сколько нужно средств на 2024 год

В текущем году потребность в международной поддержке достигает $38 млрд. Партнеры уже предоставили соответствующие заверения. Осуществляются меры по привлечению средств в 2025 году.

Читайте также МВФ подтвердил прогноз роста в 2024 году мировой экономики

Напомним, в МВФ оценили , что в результате российских атак весной уничтожено около половины генерации электроэнергии в Украине, а ущерб превысил $1 млрд. О полной ликвидации дефицита электроэнергии можно будет говорить лишь к концу 2025 года.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.