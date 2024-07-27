Сколько средств получила Украина от МВФ с начала полномасштабного вторжения — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько средств получила Украина от МВФ с начала полномасштабного вторжения

Казна и Политика
55
Сколько средств получила Украина от МВФ с начала полномасштабного вторжения
Сколько средств получила Украина от МВФ с начала полномасштабного вторжения
С начала полномасштабного вторжения МВФ предоставил Украине $10,2 млрд бюджетной помощи. Это третье по объему внешнее финансирование после ЕС и США.
Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.
Читайте также
Министр финансов Сергей Марченко отметил, что правительство Украины, Нацбанк и другие органы власти уже выполнили 23 структурных маяка из 37, предусмотренных Меморандумом с МВФ на сегодняшний день. 14 выполненных маяков касались фискального сектора.
«Выполнение Украиной условий способствует сохранению макрофинансовой стабильности и прокладывает евроинтеграционный путь страны. Финансовая система адаптируется к функционированию в условиях неопределенности. Впереди пятый пересмотр программы, и украинская сторона в сотрудничестве с МВФ делает все возможное, чтобы пройти его успешно. Благодарен за продуктивные встречи в рамках миссии», — сказал он.

Пятый пересмотр программы

Миссия МВФ по пятому пересмотру программы EFF начнется в сентябре. При успешном пересмотре Украина получит следующий транш от Фонда в размере около $1,1 млрд.
Читайте также
Среди условий — один структурный маяк по принятию обновленного закона о Бюро экономической безопасности.
Руководство Минфина отметило, что вызовы военного времени требуют устойчивого и ритмичного внешнего финансирования для Украины.
Лидерство МВФ в этом вопросе продолжает играть важную роль. Фонд является фактически площадкой, объединяющей международных доноров для мобилизации средств на приоритетные нужды Украины.

Сколько нужно средств на 2024 год

В текущем году потребность в международной поддержке достигает $38 млрд. Партнеры уже предоставили соответствующие заверения. Осуществляются меры по привлечению средств в 2025 году.
Читайте также
Напомним, в МВФ оценили, что в результате российских атак весной уничтожено около половины генерации электроэнергии в Украине, а ущерб превысил $1 млрд. О полной ликвидации дефицита электроэнергии можно будет говорить лишь к концу 2025 года.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.