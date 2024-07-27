Сколько средств получила Украина от МВФ с начала полномасштабного вторжения — Finance.ua

Сколько средств получила Украина от МВФ с начала полномасштабного вторжения
С начала полномасштабного вторжения МВФ предоставил Украине $10,2 млрд бюджетной помощи. Это третье по объему внешнее финансирование после ЕС и США.
Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.
Министр финансов Сергей Марченко отметил, что правительство Украины, Нацбанк и другие органы власти уже выполнили 23 структурных маяка из 37, предусмотренных Меморандумом с МВФ на сегодняшний день. 14 выполненных маяков касались фискального сектора.
«Выполнение Украиной условий способствует сохранению макрофинансовой стабильности и прокладывает евроинтеграционный путь страны. Финансовая система адаптируется к функционированию в условиях неопределенности. Впереди пятый пересмотр программы, и украинская сторона в сотрудничестве с МВФ делает все возможное, чтобы пройти его успешно. Благодарен за продуктивные встречи в рамках миссии», — сказал он.
Пятый пересмотр программы
Миссия МВФ по пятому пересмотру программы EFF начнется в сентябре. При успешном пересмотре Украина получит следующий транш от Фонда в размере около $1,1 млрд.
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Среди условий — один структурный маяк по принятию обновленного закона о Бюро экономической безопасности.
Руководство Минфина отметило, что вызовы военного времени требуют устойчивого и ритмичного внешнего финансирования для Украины.
Лидерство МВФ в этом вопросе продолжает играть важную роль. Фонд является фактически площадкой, объединяющей международных доноров для мобилизации средств на приоритетные нужды Украины.
Сколько нужно средств на 2024 год
В текущем году потребность в международной поддержке достигает $38 млрд. Партнеры уже предоставили соответствующие заверения. Осуществляются меры по привлечению средств в 2025 году.
Напомним, в МВФ оценили, что в результате российских атак весной уничтожено около половины генерации электроэнергии в Украине, а ущерб превысил $1 млрд. О полной ликвидации дефицита электроэнергии можно будет говорить лишь к концу 2025 года.
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