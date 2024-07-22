МВФ впервые в отчете по Украине отметил проблему крупного нелегального рынка сигарет — Finance.ua

МВФ впервые в отчете по Украине отметил проблему крупного нелегального рынка сигарет Сегодня 09:11

МВФ впервые в отчете по Украине отметил проблему крупного нелегального рынка сигарет

В материалах Международного валютного фонда (МВФ) по результатам четвертого пересмотра программы «Механизм расширенного финансирования» впервые идет речь о вызовах наполнения украинского бюджета налогами из-за большого нелегального рынка сигарет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет международной организации.

МВФ в своем отчете ссылается на исследование, проведённое консалтинговой компанией Kantar Ukraine, где уровень нелегальной торговли сигаретами оценивается в 22% рынка.

Индикативные расчеты с использованием публично доступных данных об импорте ключевых компонентов для производства сигарет (ацетатного волокна и сигаретных фильтров) также свидетельствуют о значительном расхождении между объемами производства, заявленными в налоговой отчетности, и объемами производства, которые обеспечиваются за счет этого импорта.

«Наличие масштабного теневого производства сигарет, которое уклоняется от акцизного налогообложения, означает значительные недополученные доходы, которые оцениваются в 17−31 млрд грн акцизного налога. Общий налоговый разрыв может быть больше, если учесть неуплату других налогов, особенно НДС», — говорится в отчете МВФ.

Как с этим бороться

В МВФ отметили, что в настоящее время в Украине существует потребность в восстановлении фискальной и долговой устойчивости путем проведения фискальной корректировки на основе стабильных доходов.

В частности, Национальная стратегия доходов предусматривает мобилизацию внутренних доходов в целом, и, в частности, приведение акцизов на табачные изделия в соответствие с минимальными уровнями, определенными директивами ЕС.

Достичь этой цели поможет правительственный законопроект № 11 090, предусматривающий перевод акцизов в евро на табачные изделия и налоговую дифференциацию на сигареты и табачные изделия для электрического нагрева. Указанный законопроект поддержали ключевые бизнес-ассоциации.

Кроме выравнивания ставок акцизов, власти должны ввести систему отслеживания и контроля за оборотом подакцизных товаров в соответствии с нормами ЕС, которые планируется сделать в начале 2026 года.

В июне 2023 года был принят Закон № 3173-IX, в настоящее время продолжается работа над разработкой ІТ-решений для внедрения системы отслеживания оборота подакцизных изделий и проектов подзаконных актов.

Как отмечалось, для наполнения бюджета парламент готовится рассмотреть во втором чтении законопроект № 11 090, предусматривающий перевод ставок акцизного налога на табачные изделия с гривны в евро, повышение акцизов до минимального уровня в ЕС (EUR90 за 1000 штук сигарет) до 2028 года, возврат акциза на ТИЭН и сигареты, введение специального механизма расчета акцизного налога на табачные изделия с учетом валютного курса.

По оценкам Минфина, это позволит увеличить поступления в госбюджет в 2025 году на 0,6 млрд грн, в 2026 году — на 5 млрд грн, в 2027 году — на 9,4 млрд грн и в 2028 году — на 13,9 млрд грн.

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В конце июня 2024 года Исполнительный совет МВФ завершил четвертый пересмотр программы в рамках Механизма расширенного финансирования для Украины (Extended Fund Facility — EFF).

Украина получит транш финансирования в размере около 2,2 млрд долларов США уже в ближайшее время. Таким образом, общий объем привлеченных средств в рамках программы EFF составит около 7,6 млрд долларов США.

31 марта 2023 года Исполнительный совет МВФ утвердил четырехлетнюю программу Механизма расширенного финансирования (EFF) для Украины с финансированием в размере около 15,6 млрд долларов США. Эта программа станет частью общего пакета международной поддержки Украины, который составляет около 122 млрд долларов США.

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