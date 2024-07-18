Верховная Рада повысила акцизы на горючее: как изменятся цены (таблица) — Finance.ua

Верховная Рада повысила акцизы на горючее: как изменятся цены (таблица) Сегодня 12:04 — Личные финансы

Верховная Рада повысила акцизы на горючее: как изменятся цены (таблица)

Верховная Рада приняла изменения в Налоговый кодекс о повышении акцизов на горючее. Первое повышение запланировано на 1 сентября 2024 года.

Об этом сообщает член комитета Ярослав Железняк в Telegram.

Он также сообщил, что была поддержана правка № 267 о повышении акцизов на автогаз.

Как вырастут цены

С 1 сентября ставки акциза на бензин вырастут с 215,5 евро до 242,6 евро. Ставки на дизельное топливо вырастут со 139,5 евро до 177,6 евро. Ставки на автогаз увеличатся с 52 до 165 евро.

Законом установлен график ежегодного увеличения акцизов (в течение четырех лет).

В итоге с 1 января 2028 года на основные виды горючего установят следующие ставки акцизного налога: на бензины 359 евро за 1000 литров, на газойли (дизельное топливо) — 330 евро за 1000 литров, на сжиженный газ — 250 евро за 1000 литров.

Принятие закона приведет к удорожанию бензина на АЗС на 1,50 гривен за литр, дизеля на 1,95 гривен, автогаза на 5,8 гривен за литр.

Напомним. что может влиять на экономию топлива.

Одним из главных факторов экономии топлива является стиль вождения. Вот несколько рекомендаций, которые сберегут кошелек от лишних расходов на топливо:

правильное давление в шинах: Недостаточное давление в шинах может увеличить сопротивление, что ведет к большему потреблению топлива. Проверяйте давление регулярно и держите его на рекомендуемом уровне. Если давление во всех четырех шинах снизится всего на 0,1 атм, то расход увеличится на 2−3%;

при правильном давлении наблюдается меньшее сопротивление качению. Подсчитано, что снижение сопротивления качению на 10% позволяет экономить топливо на 2% больше;

поддержка автомобиля: регулярное техническое обслуживание автомобиля, включая замену фильтров воздуха и масла, помогает сохранять двигатель в хорошем состоянии и уменьшает потребление топлива;

прогревать авто хотя бы 2−3 мин;

не ехать на высоких оборотах пока двигатель не покажет прогрев до 50 градусов (в разных авто по-разному);

не пытаться устанавливать «рекорды» старта на светофорах в городе — в городском трафике это исключительно лишние расходы топлива и фактически не дает экономии времени;

ограничение времени холостого хода: избегайте холостого хода, так как это потребляет топливо без предоставления полезной производительности. Час работы двигателя на холостом ходу может «съесть» 1−1,5 литра топлива;

следите за оборотами. Вращения не должны превышать 2 тыс. об/мин. Вовремя переключайте передачи;

разгрузите авто. Уберите лишнее с багажника, снимите багажник с крыши — это поможет снизить расход на 10−15%;

контроль температуры: лучше летом не перегревать авто, паркуясь в тени и избегая прямых солнечных лучей. Зимой следует использовать специальные теплоизоляционные материалы.

Справка Finance.ua:

розничные цены на бензин в Украине выросли в июне 2024 года на 1%. Дизельное топливо и автогаз немного подешевели.

Средние розничные цены 28 июня на бензин А-95 составили 56,52 гривны за литр (+0,54 гривны в месяц), на дизельное топливо 52,65 гривны за литр (-0,08 гривны), на автогаз 26,60 гривны за литр (-0,07 гривны).

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