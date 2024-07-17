МВФ подтвердил прогноз роста в 2024 году мировой экономики — Finance.ua

МВФ подтвердил прогноз роста в 2024 году мировой экономики Сегодня 20:01

МВФ подтвердил прогноз роста в 2024 году мировой экономики

Международный валютный фонд во вторник подтвердил свой предварительный прогноз по росту глобального ВВП до 3,2% в нынешнем году.

Об этом заявил во вторник во время презентации обновленного Обзора мировой экономики (WEO) главный экономист МВФ Пьер-Оливье Горинчас, передает собственный корреспондент Укринформа.

В документе отмечается, что «глобальный рост будет соответствовать прогнозу WEO за апрель 2024 года на уровне 3,2% в 2024 году и 3,3% в 2025 году».

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При этом обращается внимание на рост рисков повышения инфляции, что также может сохранить высокие процентные ставки на еще больший срок.

Кроме того, указывается на разную динамику в разных регионах. Так, по сравнению с WEO в апреле 2024 года рост в первом квартале во многих странах был неожиданно положительным, хотя в Японии и Соединенных Штатах были ощутимы негативные «сюрпризы».

В частности, в США после продолжительного периода повышения экономических показателей наблюдалось замедление потребления. В Японии неожиданный отрицательный рост был вызван временными перебоями в поставках, связанными с остановкой крупного автомобильного завода в первом квартале.

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В Европе же, напротив, отслеживались признаки более динамичного экономического восстановления благодаря улучшениям в сфере услуг. Кроме того, в Китае возрождение внутреннего потребления способствовало положительному росту в первом квартале.

Укрінформ По материалам:

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