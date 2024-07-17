МВФ подтвердил прогноз роста в 2024 году мировой экономики — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

МВФ подтвердил прогноз роста в 2024 году мировой экономики

17
МВФ подтвердил прогноз роста в 2024 году мировой экономики
МВФ подтвердил прогноз роста в 2024 году мировой экономики
Международный валютный фонд во вторник подтвердил свой предварительный прогноз по росту глобального ВВП до 3,2% в нынешнем году.
Об этом заявил во вторник во время презентации обновленного Обзора мировой экономики (WEO) главный экономист МВФ Пьер-Оливье Горинчас, передает собственный корреспондент Укринформа.
В документе отмечается, что «глобальный рост будет соответствовать прогнозу WEO за апрель 2024 года на уровне 3,2% в 2024 году и 3,3% в 2025 году».
Читайте также
При этом обращается внимание на рост рисков повышения инфляции, что также может сохранить высокие процентные ставки на еще больший срок.
Кроме того, указывается на разную динамику в разных регионах. Так, по сравнению с WEO в апреле 2024 года рост в первом квартале во многих странах был неожиданно положительным, хотя в Японии и Соединенных Штатах были ощутимы негативные «сюрпризы».
В частности, в США после продолжительного периода повышения экономических показателей наблюдалось замедление потребления. В Японии неожиданный отрицательный рост был вызван временными перебоями в поставках, связанными с остановкой крупного автомобильного завода в первом квартале.
Читайте также
В Европе же, напротив, отслеживались признаки более динамичного экономического восстановления благодаря улучшениям в сфере услуг. Кроме того, в Китае возрождение внутреннего потребления способствовало положительному росту в первом квартале.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.