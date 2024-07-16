Миссия МВФ начинает переговоры с Украиной по бюджетным планам — Finance.ua

Миссия МВФ начинает переговоры с Украиной по бюджетным планам Сегодня 11:44 — Казна и Политика

Миссия МВФ начинает переговоры с Украиной по бюджетным планам

Команда Международного валютного фонда 16 июля начинает встречи с представителями властей Украины по бюджетным планам до конца года.

Об этом заявил постоянный представитель учреждения в Украине Ваграм Степанян в сообщении, имеющемся в распоряжении ЭП.

«Команда специалистов МВФ во главе с Гевином Греем начинает сегодня встречи в Киеве с представителями власти Украины и другими партнерами. Дискуссии будут фокусироваться на налогово-бюджетных планах власти на второе полугодие текущего года и среднесрочную перспективу», — заявил он.

После получения пятого транша от Международного валютного фонда в размере 2,2 млрд долл., долг Украины перед МВФ вырос до 13,85 млрд долл.

Международный валютный фонд (МВФ) по итогам четвертого пересмотра программы расширенного финансирования EFF Украины обновил базовый сценарий по Украине на 2024 год. Если раньше Фонд прогнозировал рост ВВП на 3−4%, то теперь этот показатель уменьшен до 2,5−3,5%.

Украина получила 2,2 млрд долларов США от Международного валютного фонда.

Економічна Правда По материалам:

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