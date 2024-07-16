Миссия МВФ начинает переговоры с Украиной по бюджетным планам — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Миссия МВФ начинает переговоры с Украиной по бюджетным планам

Казна и Политика
27
Миссия МВФ начинает переговоры с Украиной по бюджетным планам
Миссия МВФ начинает переговоры с Украиной по бюджетным планам
Команда Международного валютного фонда 16 июля начинает встречи с представителями властей Украины по бюджетным планам до конца года.
Об этом заявил постоянный представитель учреждения в Украине Ваграм Степанян в сообщении, имеющемся в распоряжении ЭП.
«Команда специалистов МВФ во главе с Гевином Греем начинает сегодня встречи в Киеве с представителями власти Украины и другими партнерами. Дискуссии будут фокусироваться на налогово-бюджетных планах власти на второе полугодие текущего года и среднесрочную перспективу», — заявил он.
После получения пятого транша от Международного валютного фонда в размере 2,2 млрд долл., долг Украины перед МВФ вырос до 13,85 млрд долл.
Международный валютный фонд (МВФ) по итогам четвертого пересмотра программы расширенного финансирования EFF Украины обновил базовый сценарий по Украине на 2024 год. Если раньше Фонд прогнозировал рост ВВП на 3−4%, то теперь этот показатель уменьшен до 2,5−3,5%.
Украина получила 2,2 млрд долларов США от Международного валютного фонда.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.