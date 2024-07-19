МВФ сменил постоянного представителя в Украине — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

МВФ сменил постоянного представителя в Украине

Казна и Политика
1
Международный валютный фонд назначил Пришиллу Тофано своим постоянным представителем в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представительство МВФ в Киеве.
Согласно сообщению, с 1 августа этого 2024 года она сменит в этом качестве Ваграма Степаняна, который после трех лет пребывания на этом посту возвращается в центральный офис МВФ.
«Смена постоянных представителей является устоявшейся практикой в ​​МВФ для обеспечения ротации своих сотрудников», — говорится в сообщении.
Тофано, гражданка Италии, работает в МВФ с 2013 года. В настоящее время занимает должность старшего экономиста и работает в Лондоне.

Сотрудничество МВФ и Украины

С 2023 года действует четырехлетняя программа МВФ с Украиной EFF на общую сумму 15,6 млрд долларов. В рамках программы Украина также получила политические обязательства от партнеров по выделению 122 млрд долларов до 2027 года.
По программе Украина уже получила пять траншей общим объемом около 7,6 млрд долларов. В 2024 году Украина может получить еще два транша по 1,1 млрд долларов (в октябре и декабре).
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.