МВФ сменил постоянного представителя в Украине — Finance.ua

МВФ сменил постоянного представителя в Украине Сегодня 12:14 — Казна и Политика

Международный валютный фонд назначил Пришиллу Тофано своим постоянным представителем в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представительство МВФ в Киеве.

Согласно сообщению, с 1 августа этого 2024 года она сменит в этом качестве Ваграма Степаняна, который после трех лет пребывания на этом посту возвращается в центральный офис МВФ.

«Смена постоянных представителей является устоявшейся практикой в ​​МВФ для обеспечения ротации своих сотрудников», — говорится в сообщении.

Тофано, гражданка Италии, работает в МВФ с 2013 года. В настоящее время занимает должность старшего экономиста и работает в Лондоне.

Сотрудничество МВФ и Украины

С 2023 года действует четырехлетняя программа МВФ с Украиной EFF на общую сумму 15,6 млрд долларов. В рамках программы Украина также получила политические обязательства от партнеров по выделению 122 млрд долларов до 2027 года.

По программе Украина уже получила пять траншей общим объемом около 7,6 млрд долларов. В 2024 году Украина может получить еще два транша по 1,1 млрд долларов (в октябре и декабре).

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