МВФ начинает миссию для 5-го пересмотра EFF: Украина ожидает $1,1 млрд — Finance.ua

МВФ начинает миссию для 5-го пересмотра EFF: Украина ожидает $1,1 млрд Сегодня 11:03 — Казна и Политика

МВФ начинает миссию для 5-го пересмотра EFF: Украина ожидает $1,1 млрд

Международный валютный фонд начинает миссию пятого просмотра программы расширенного финансирования EFF. Это позволит Украине получить 1,1 млрд долларов нынешней осенью.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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По его словам, он обсудил начало работы миссии с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером.

«Обсудили внедрение реформ и выполнение структурных маяков. Отметили прогресс в этом направлении. Украина системно работает с партнерами для обеспечения макрофинансовой стабильности. В частности, успешно реализует программу ЕС Ukraine Facility на сумму 50 млрд евро», — отметил Шмыгаль.

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Он добавил, что разговор также был сосредоточен на вопросе конфискации российских активов, которые должны стать весомым ресурсом для поддержки Украины.

«Ценим непоколебимую поддержку МВФ в трудные для нашего государства времена. Продолжаем работать ради общей цели — сильной и успешной Украины», — резюмировал премьер.

Напомним, 20 августа в Украину прибыла миссия ЕС по мониторингу выполнения индикаторов Плана Украины по программе Ukraine Facility. В течение 3 квартала 2024 года Украина планирует выполнить 9 следующих индикаторов, что позволит получить €4 млрд в ноябре 2024 года, из которых €1,5 млрд составит грантовое финансирование.

31 марта 2023 года исполнительный совет МВФ одобрил четырехлетнюю программу расширенного финансирования (Extended Fund Facility) для Украины на сумму 15,6 млрд долларов.

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Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил , что в этом году Украина рассчитывает получить еще более 11 миллиардов евро от ЕС в рамках программы Ukraine Facility.

Украина вместе с МВФ оценивает дополнительную финансовую потребность на 2025 год со стороны партнеров в размере 12−15 млрд долларов из-за того, что война будет продолжена и в следующем году.

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