Кабмин упростил процедуру выплат семьям погибших защитников — Finance.ua

Кабмин упростил процедуру выплат семьям погибших защитников
Кабинет Министров упростил порядок назначения и выплаты единовременного пособия в случае гибели (смерти) или инвалидности военных в результате войны.
Об этом сообщил представитель правительства в ВР Тарас Мельничук.
В частности, предусмотрено, что заявители будут подавать в Министерство по делам ветеранов заявление о назначении и выплате единовременного денежного пособия.
При этом заявление может подаваться через центр предоставления административных услуг (ЦПАУ), а при технической возможности (внедрение электронного кабинета) такое заявление возможно будет подать в электронной форме средствами Портала Дія или Единого государственного реестра ветеранов войны.
Установлено также, что решение о назначении и выплате единовременного пособия будет приниматься Минветеранов, а средства единовременного пособия будут перечисляться Минветеранов на банковский счет получателя.
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Постановлением определяются полномочия Минветеранов назначения и выплаты единовременного денежного пособия, координации взаимодействия центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, в том числе центров предоставления административных услуг.
Как добавил народный депутат Алексей Гончаренко, это постановление Кабмин принял в соответствии с законом, который вступил в силу еще 4 апреля.
Напомним, правительство утвердило порядок предоставления в автоматическом режиме статуса участника боевых действий в период военного положения в районах ведения военных (боевых) действий или на временно оккупированных территориях.
В Украине существуют программы, благодаря которым есть процедура обеспечения жильем военнослужащих, а также членов их семей, не имеющих собственной недвижимости. Среди таких программ есть кредитные программы, льготы и компенсации и предоставление земельных участков.
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