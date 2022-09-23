Кабмин принял решение о жилищных субсидиях беженцев, выехавших за границу — Finance.ua
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Кабмин принял решение о жилищных субсидиях беженцев, выехавших за границу

Личные финансы
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Кабмин принял решение о жилищных субсидиях беженцев, выехавших за границу
Кабмин принял решение о жилищных субсидиях беженцев, выехавших за границу
Кабинет Министров уточнил порядок получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Граждане, выехавшие за границу из-за войны, смогут получать субсидии на свое жилье в Украине.
Об этом свидетельствует постановление от 16 сентября 2022 г. № 1041.
Согласно законодательству выплата субсидии прекращается через 60 дней после выезда человека за границу.
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В то же время, правительство уточнило, что эта норма не будет действовать «в течение периода военного положения в Украине и двух месяцев после его прекращения или отмены».
При этом социальные нормы жилья и социальные нормативы жилищно-коммунального обслуживания по адресу домохозяйства таких лиц в период пребывания их за границей не рассчитываются.
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Напомним, согласно решению правительства, с 1 октября 2022 года выплачивать назначенные субсидии и льготы будет Пенсионный фонд. А с 1 декабря Фонд также будет назначать субсидии и льготы.

Справка Finance.ua:

  • заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко сообщил, что все граждане, получавшие субсидии в прошлом отопительном сезоне, автоматически получат их и в этом сезоне;
  • ранее в Министерстве социальной политики рассказали, как можно получить субсидию на отопительный сезон. Для этого министерство будет применять экстерриториальный принцип, не предусматривающий «привязки» к месту жительства человека;
  • в Украине упростили порядок выплат пенсий и социальных пособий жителям освобожденных территорий.
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По материалам:
РБК-Україна
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