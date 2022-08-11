Где проверить, начислена ли субсидия: инструкция — Finance.ua

Где проверить, начислена ли субсидия: инструкция Сегодня 08:39 — Личные финансы

Где проверить, начислена ли субсидия: инструкция

В Украине миллионы граждан получают субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, однако не все знают, как проверить ее размер и начисление. Это можно сделать в несколько кликов. Рассказываем, как проверить начисление субсидии.

Чтобы узнать, начислена ли субсидия и в какой сумме, необходимо перейти на портал Минсоцполитики:

зайдите на государственный портал subsidii.ioc.gov.ua;

введите свои личные данные — область, город, улицу, номер дома и квартиры. Вводить ФИО, номер паспорта, ИНН и т.п. — не нужно;

подтвердите, что вы не робот, и нажмите «Искать».

Далее на экране появится вся информация о субсидии — ее начисление, сумма, период назначения и т.д.

Как узнать, кто имеет право на субсидию

В Министерстве социальной политики в прошлом году определили критерии, по которым человек может стать получателем субсидии на жилищно-коммунальные услуги. Право на получение жилищных субсидий имеют семьи, у которых плата за жилищно-коммунальные услуги больше определенного для них обязательного платежа.

Обязательный процент платежа рассчитывается индивидуально для каждой семьи по установленной формуле и зависит только от доходов семьи:

исчисляется среднемесячный совокупный доход домохозяйства;

среднемесячный совокупный доход делится на количество членов домохозяйства, и определяется среднемесячный доход на одного человека;

доход на одного человека делится на размер прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц, установленный на 1 января года, с которого назначается субсидия;

полученный результат делится на 2, а затем умножается на 20%, и таким образом определяется процент среднемесячного совокупного дохода.

После чего рассчитывается размер обязательной части платежа: обязательный процент платежа умножается на среднемесячный совокупный доход домохозяйства.

Справка Finance.ua:

министр социальной политики Оксана Жолнович заявляет, что правительство не ожидает увеличения количества получателей жилищных субсидий в связи с войной. При этом украинцы не останутся без субсидий в отопительном сезоне 2022-2023 годов, несмотря на войну с россией;



получение пособия от международных организаций, которое украинцы между собой называют пособием от ООН, не повлияет на возможность получить субсидию.

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