Где проверить, начислена ли субсидия: инструкция — Finance.ua
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Где проверить, начислена ли субсидия: инструкция

Личные финансы
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Где проверить, начислена ли субсидия: инструкция
Где проверить, начислена ли субсидия: инструкция
В Украине миллионы граждан получают субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, однако не все знают, как проверить ее размер и начисление. Это можно сделать в несколько кликов. Рассказываем, как проверить начисление субсидии.
Чтобы узнать, начислена ли субсидия и в какой сумме, необходимо перейти на портал Минсоцполитики:
  • зайдите на государственный портал subsidii.ioc.gov.ua;
  • введите свои личные данные — область, город, улицу, номер дома и квартиры. Вводить ФИО, номер паспорта, ИНН и т.п. — не нужно;
  • подтвердите, что вы не робот, и нажмите «Искать».
Далее на экране появится вся информация о субсидии — ее начисление, сумма, период назначения и т.д.

Как узнать, кто имеет право на субсидию

В Министерстве социальной политики в прошлом году определили критерии, по которым человек может стать получателем субсидии на жилищно-коммунальные услуги. Право на получение жилищных субсидий имеют семьи, у которых плата за жилищно-коммунальные услуги больше определенного для них обязательного платежа.
Обязательный процент платежа рассчитывается индивидуально для каждой семьи по установленной формуле и зависит только от доходов семьи:
  • исчисляется среднемесячный совокупный доход домохозяйства;
  • среднемесячный совокупный доход делится на количество членов домохозяйства, и определяется среднемесячный доход на одного человека;
  • доход на одного человека делится на размер прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц, установленный на 1 января года, с которого назначается субсидия;
  • полученный результат делится на 2, а затем умножается на 20%, и таким образом определяется процент среднемесячного совокупного дохода.
После чего рассчитывается размер обязательной части платежа: обязательный процент платежа умножается на среднемесячный совокупный доход домохозяйства.

Справка Finance.ua:

  • министр социальной политики Оксана Жолнович заявляет, что правительство не ожидает увеличения количества получателей жилищных субсидий в связи с войной. При этом украинцы не останутся без субсидий в отопительном сезоне 2022-2023 годов, несмотря на войну с россией;
  • получение пособия от международных организаций, которое украинцы между собой называют пособием от ООН, не повлияет на возможность получить субсидию.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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По материалам:
Novyny.live
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