Из-за бума ИИ Apple вынуждена повысить цены на iPhone и Mac Сегодня 05:12 — Технологии&Авто

Apple "неизбежно" поднимет цены на iPhone и Mac из-за бума ШИ

Рост популярности искусственного интеллекта начинает все больше влиять не только на дата-центры и серверы, но и стоимость потребительской электроники. Генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что компания больше не может полностью сдерживать повышение цен на свои устройства из-за удорожания оперативной памяти DRAM и флэш-памяти NAND.

Об этом пишет digitaltrends.

Apple «неизбежно» поднимет цены на iPhone и Mac

В интервью Wall Street Journal руководитель Apple назвал будущий рост цен «неизбежным». По его словам, основной причиной стало быстрое развитие рынка искусственного интеллекта.

Читайте также Apple выпустит AirPods с камерами в 2027 году вместе с юбилейным iPhone — Bloomberg

Поставщики облачных сервисов и компании, работающие над ИИ-решениями, активно закупают те же чипы памяти, которые используются в смартфонах, ноутбуках и других потребительских устройствах. Поэтому возникает дефицит.

Apple долгое время удавалось избегать резких смен ценников. Компания заранее сформировала запасы компонентов еще до того, как память начала дорожать, а также использовала свой масштаб для заключения выгодных контрактов с поставщиками.

Кроме того, в начале 2026 года Apple применила другой подход: вместо прямого повышения цен, она отказалась от некоторых конфигураций с меньшим объемом памяти в отдельных моделях Mac.

Читайте также Что Apple планирует изменить по всей серии Mac

Однако удерживать цены становится все сложнее. После конференции WWDC 2026 года компания уже тестирует новое поколение Siri и реализует дальнейшее развитие функций Apple Intelligence.

Такие возможности требуют большего объема оперативной памяти, поэтому часть самых современных функций Siri доступна только на устройствах с расширенными конфигурациями ОЗУ.

Ожидается, что в этом году Apple представит новые компьютеры Mac, а также свой первый складной iPhone, о котором давно ходят слухи. Обе категории устройств могут получить больше памяти для локальной работы функций искусственного интеллекта без подключения к облаку.

В материале также упоминают предварительные прогнозы, согласно которым iPhone 18 Pro может подорожать примерно до $1399. Это на $300 больше по сравнению с предыдущей моделью.

Тим Кук отметил, что Apple готова использовать свои финансовые ресурсы для обеспечения стабильных поставок памяти, однако компания не намерена самостоятельно строить производство модулей памяти или накопителей.

«Мы не можем делать все. Мы знаем, что умеем делать хорошо», — заявил Кук.

Несмотря на значительное влияние Apple на цепочку снабжения, компания остается зависимой от общей ситуации на рынке компонентов.

Читайте также Apple скрыла три ключевые фишки iOS 27

Аналитики также предупреждают, что дефицит памяти может продолжаться и в 2027 году, поскольку производители все чаще отдают приоритет заказу для инфраструктуры искусственного интеллекта.

Бум искусственного интеллекта уже влияет на рынок электроники гораздо шире, чем ожидалось. Если стоимость памяти продолжит расти, подорожание затронет не только будущие iPhone и Mac, но и многие другие устройства во всей отрасли.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.