Из каких стран Европы возвращается больше всего украинских беженцев (инфографика, опрос) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Из каких стран Европы возвращается больше всего украинских беженцев (инфографика, опрос)

Казна и Политика
28
Из каких стран Европы возвращается больше всего украинских беженцев (инфографика, опрос)
Из каких стран Европы возвращается больше всего украинских беженцев (инфографика, опрос)
Почти 4,2 миллиона граждан, бежавших из Украины в результате российского вторжения 24 февраля 2022 года, имели статус временной защиты в странах ЕС.
Об этом говорится в сообщении Евростата.
😎 Также предлагаем вам пройти опрос «Выезжали ли вы из Украины со времени начала войны. В какие страны?»
Основными странами ЕС, принимавшими бенефициаров временной защиты из Украины, были:
  • Германия (1 194 900 человек; 28,3% от общего количества),
  • Польша (958 655; 23,1%)
  • Чехия (357 960; 8,8%).
По сравнению с концом августа 2023 количество бенефициаров временной защиты из Украины в ЕС выросло на 31 920 (+0,8%).
Из каких стран Европы возвращается больше всего украинских беженцев (инфографика, опрос)
Читайте также
Наибольший абсолютный прирост наблюдался:
  • в Германии (+19 205; +1,6%),
  • Нидерландах (+3 685; +2,8%)
  • Ирландии (+2875; 3,2%).
Читайте также

Откуда возвращаются беженцы домой

Но в пяти странах количество лиц, находящихся под временной защитой, уменьшилось: Чехия (-7 125; -2%), Франция (-2 155; -3,2%), Польша (-1 895, -0,2%), Словения (-405; -4,6%) и Люксембург (-10; -0,2%).
Кстати, украинцы с временной защитой за рубежом получают выплаты, иногда превышающие размер средней зарплаты в Украине (16 тыс. грн, или 414 евро).
Наибольшие выплаты предусмотрены для убегающих от войны в таких странах:
  • Ирландия — 824 евро для взрослого в месяц;
  • Бельгия — 1140 евро на взрослого;
  • Германия — 502 евро на взрослого;
  • Франция — 426 евро в месяц;
  • Великобритания — от 300 евро на одного;
  • Норвегия — 650 евро на взрослого;
  • Швейцария — 350−500 евро «на руки».
Читайте также

Справка Finance.ua:

  • Данные, приведенные в этой статье, касаются предоставления статуса временной защиты на основе Исполнительного решения Совета 2022/382 от 4 марта 2022 года, которое устанавливает наличие массового притока перемещенных лиц из Украины в результате захватнической войны россии против Украины и имеет последствия введения временной охраны.
  • Совет ЕС на уровне министров внутренних дел договорился продлить механизм временной защиты для беженцев из Украины на один год — с 4 марта 2024 года по 4 марта 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС. «Чтобы обеспечить уверенность более 4 миллионов украинских беженцев, которые сейчас проживают в ЕС, Совет согласился продлить временную защиту для людей, которые убегают от войны россии против Украины», — говорится в сообщении пресс-службы.

Бесплатная валютная рассылка Finance.ua 🤑

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.