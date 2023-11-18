Из каких стран Европы возвращается больше всего украинских беженцев (инфографика, опрос) — Finance.ua

Из каких стран Европы возвращается больше всего украинских беженцев (инфографика, опрос) Сегодня 13:27 — Казна и Политика

Из каких стран Европы возвращается больше всего украинских беженцев (инфографика, опрос)

Почти 4,2 миллиона граждан, бежавших из Украины в результате российского вторжения 24 февраля 2022 года, имели статус временной защиты в странах ЕС.

Об этом говорится в сообщении Евростата.

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Основными странами ЕС, принимавшими бенефициаров временной защиты из Украины, были:

Германия (1 194 900 человек; 28,3% от общего количества),

Польша (958 655; 23,1%)

Чехия (357 960; 8,8%).

По сравнению с концом августа 2023 количество бенефициаров временной защиты из Украины в ЕС выросло на 31 920 (+0,8%).

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Наибольший абсолютный прирост наблюдался:

в Германии (+19 205; +1,6%),

Нидерландах (+3 685; +2,8%)

Ирландии (+2875; 3,2%).

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Откуда возвращаются беженцы домой

Но в пяти странах количество лиц, находящихся под временной защитой, уменьшилось: Чехия (-7 125; -2%), Франция (-2 155; -3,2%), Польша (-1 895, -0,2%), Словения (-405; -4,6%) и Люксембург (-10; -0,2%).

Кстати, украинцы с временной защитой за рубежом получают выплаты, иногда превышающие размер средней зарплаты в Украине (16 тыс. грн, или 414 евро).

Наибольшие выплаты предусмотрены для убегающих от войны в таких странах:

Ирландия — 824 евро для взрослого в месяц;

Бельгия — 1140 евро на взрослого;

Германия — 502 евро на взрослого;

Франция — 426 евро в месяц;

Великобритания — от 300 евро на одного;

Норвегия — 650 евро на взрослого;

Швейцария — 350−500 евро «на руки».

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Справка Finance.ua:

Данные, приведенные в этой статье, касаются предоставления статуса временной защиты на основе Исполнительного решения Совета 2022/382 от 4 марта 2022 года, которое устанавливает наличие массового притока перемещенных лиц из Украины в результате захватнической войны россии против Украины и имеет последствия введения временной охраны.

Совет ЕС на уровне министров внутренних дел договорился продлить механизм временной защиты для беженцев из Украины на один год — с 4 марта 2024 года по 4 марта 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС. «Чтобы обеспечить уверенность более 4 миллионов украинских беженцев, которые сейчас проживают в ЕС, Совет согласился продлить временную защиту для людей, которые убегают от войны россии против Украины», — говорится в сообщении пресс-службы.

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