В Европе от украинских беженцев требуют выписки из украинского банка — Finance.ua

В Европе от украинских беженцев требуют выписки из украинского банка Сегодня 09:00 — Личные финансы

Власти европейских стран все чаще требуют у украинских беженцев информацию из их банков о состоянии счетов в Украине.

Речь идет о получателях соцпомощи и разнообразных льгот: на аренду жилья, обучение, медобслуживание.

Об этом сообщают сами беженцы и юристы, которые консультируют их, пишет Страна

От беженцев требуют предоставить банковскую справку обо всех счетах в Украине с информацией о движении за последние 12 месяцев. Так европейские соцслужбы надеются выяснить реальное финансовое состояние людей.

«У меня выписку по украинскому счету/счетам потребовали в октябре, перед получением соцвыплаты. Швейцария ежемесячно выплачивает мне чуть более 700 швейцарских франков (почти 1:1 к евро), еще около 400 франков платит за медицинскую страховку. От банка требовалась справка. «Не с остатком по счету, а выписка о движении денежных средств. Сказала, что счет у меня один, выбрала, где денег меньше, и дала данные из Приват24», — рассказала Ирина, проживающая в Швейцарии.

Об аналогичном требовании сообщили и украинки, живущие сейчас в Эстонии. У них финал оказался более печальным.

«Меня попросили рассказать обо всех своих заработках в анкете и предоставить выписку по всем банковским счетам в Украине. Честно дала все данные по счету в „ПриватБанке“ и monobank . На одном были неплохие обороты: около 20 тысяч гривен в месяц. Из-за чего мне сказали, что я могу самостоятельно себя содержать и без льгот. Мне отказали в ежемесячной соцвыплате и в льготах на коммунальные услуги, за которые теперь придется заплатить более тысячи евро», — сообщила Анна.

Выписки о состоянии банковских счетов стали требовать и в Германии. Однако это пока что не массовое явление, там могут сработать отговорки.

«Банковские справки требуют еще не у всех, знаю людей, у которых их не просили. А еще многие заявляли, что потеряли карты во время бегства из Украины и сейчас не имеют доступа к украинским счетам. Пока это работает, и власть относится с пониманием. Хотя сама выписку по счету предоставила, чтобы без вопросов получать соцвыплаты на себя (450 евро) и на детей (чуть более 300 евро), а еще, что важно, это оплата аренды жилья, и детсада, и школы, поэтому стараемся удовлетворять запросы власти. Но даю выписку из практически пустого украинского счета без оборотов», — поведала свою историю в Германии Елена.

Главный совет, который сейчас дают украинским беженцам — получателям соцвыплат и льгот — не светить счета с деньгами или с большими оборотами за последний год (даже в кошельке не носить веер — получателям соцвыплат и льгот — не светить счета с деньгами или с большими оборотами за последний год (даже в кошельке не носить веер банковских карт ). А показывать те счета, по которым проходят только очень небольшие суммы.

Не секрет, что многие наши люди в анкетах на соцвыплаты указывают, что они не работают, однако негласно работают или подрабатывают в Украине удаленно.

Это стали понимать и европейские власти, поэтому и потребовали у беженцев банковскую информацию, чтобы отсеять таких работающих и не платить им. Юристы считают, что скоро у них будет больше информации.

«Это легкомысленный подход, по крайней мере, со стороны тех, кто планирует оставаться в Европе. Ведь с июля 2023 года заработал новый закон (№ 2970-IX), Украина присоединилась к международному стандарту автоматического обмена информацией о счетах — Common Reporting Standart (CRS). Сейчас заработал обмен информацией по юрлицам, а с 2024 года наша налоговая отправит более 100 налоговым службам мира данные по физлицам. Если Швейцария захочет узнать реальные доходы, проходящие по украинским банковским счетам, то они смогут это сделать. Это будет политическое решение, если вдруг у Украины с кем-то в Европе испортятся отношения. Можно будет половину беженцев проверить и поймать на лжи, а вторую вместе с ними лишить соцвыплат», — прокомментировал ситуацию старший партнер адвокатской компании «Портной и партнеры» Ростислав Кравец.

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uamedia По материалам:

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