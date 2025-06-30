Сезонные возможности: где поработать этим летом — Finance.ua

Сезонные возможности: где поработать этим летом Сегодня 13:03 — Личные финансы

Сезонные возможности: где поработать этим летом

Летом традиционно растет спрос на временную работу в разных сферах. Это хорошая возможность подзаработать, приобрести новый опыт или просто сменить обстановку.

Аналитики сайта budni.robota.ua подготовили подборку актуальных сезонных вакансий.

Sunsay NRG ищет монтажника солнечных электростанций в Василькове (Киевская область)

Компания, специализирующаяся на «зеленой» энергетике, ищет монтажников для проекта. Необходимо прокладывать кабели, устанавливать конструкции на крышах и фасадах, монтировать солнечные панели. Вы будете иметь преимущество, если у вас есть опыт работы на наклонной кровле.

Фабрика «Рошен» приглашает на упаковку новогодних подарков в Виннице

Можете попробовать свои силы, если готовы складывать и паковать новогодние подарки в соответствии с установленными стандартами компании; контролировать качество содержания и внешнего вида упакованной продукции; маркировать подарки; соблюдать стандарты гигиены, качества и безопасности труда на производстве; поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

Читайте также Спрос на ІТ вакансии в армии растет: самые популярные направления среди кандидатов

В вакансии указано, что опыт работы на упаковке или производственных линиях будет преимуществом, но не является обязательным.

В Полтаве компания Syngenta открывает сезонную вакансию оператора мобильного комплекса для протравливания семян

Лидер на международном рынке агрохимии открывает конкурс на вакансию. Работа сезонная (ориентировочно с 22.07 по 30.09), нужно ездить в командировку по Украине и предоставлять услуги заказчикам по очистке, калибровке и протравке семян.

Форма трудоустройства — ФЛП: компания самостоятельно предпримет все необходимые действия для открытия и закрытия ФЛП, а также предоставит необходимую отчетность.

Анонсированная заработная плата: 45 000 грн/месяц (включены командировочные расходы, сверхурочные, питание). Стоимость проживания компенсируется.

В Киеве бренд Kite ищет промоутеров для работы в «Эпицентре»

Бренд Kite ищет работников для летней промоакции. Нужно консультировать покупателей по рюкзакам в магазине «Эпицентр», демонстрировать преимущества моделей; помогать выбрать и примерить рюкзак. Срок промоакции: 6 недель: с 25.07 по 31.08. Работать нужно только на одной локации, адрес можно выбирать самостоятельно.

Читайте также Сезонная работа в Украине: где сейчас есть вакансии

График работы: пятница: 17:00—20:00 , суббота и воскресенье: 12:00—20:00 . Опыт работы в «Эпицентре», промо, продажах — будет плюсом, но не обязателен. Анонсируется обучение.

В «It Step Академии» в Одессе открыта вакансия вожатого в летний лагерь

На работу в летний лагерь приглашают вожатого. Требования к претендентам: незаконченное высшее образование (желательно в сфере психологии или педагогики); умение налаживать контакт с детьми в возрасте от 9 до 12 лет и выявлять их потребности.

Среди обязанностей: организация и проведение с детьми игровых активностей между занятиями и в свободное время (движение, настольные и подвижные игры), сопровождение на экскурсии, а также взаимодействие с воспитанниками и их родителями.

В Радивилове (Ровенская область) корпорация «Барком» ищет учетчика на период жатвы

Корпорация приглашает на сезонную работу (на период жатвы). Среди анонсированных задач: проведение внешнего осмотра груза (целостность тента, контрольных пломб); контроль за взвешиванием груза; проверка соответствия названия, веса и других характеристик груза сопроводительным документам; учет взвешенных грузов; фиксация любых перевозок сельскохозяйственной продукции; контроль за проведением анализов зерна; ведение документации; формирование и рассылка отчетов руководству.

Читайте также Количество сезонных вакансий растет: кого ищут работодатели

Также корпорация ищет охранника на сезонную работу в Бусск (Львовская область).

В Городенке (Ивано-Франковская область) компания МХП ищет контролера-весовщика

Международная компания в сфере пищевых и агротехнологий приглашает на сезонную работу. Будущему работнику необходимо: фиксировать номерные знаки машин и пломбы при заезде/выезде транспорта с поля; вносить эти данные в специальную программу на планшете; проверять соответствие информации; сотрудничать с весовщиками, логистами, агрономами.

Компания предлагает: развоз до и с места работы; медицинское страхование; услуги корпоративного психолога; посещение корпоративного спортзала; бесплатное питание.

На сезонную работу приглашают аниматора. Период работы — июнь-сентябрь 2025 года. Работодатель оплачивает питание и проживание в отеле. Будущему работнику следует разработать и создать декорации и сценарный план; важно уметь работать с детскими группами в возрасте от 5 до 12 лет, а также разбираться в аудио-/видео-/фото-/компьютерной технике.

Читайте также Меньше всего вакансий за всю весну: кого в геймдеве искали в мае

В Киеве McDonald’s приглашает работников ресторана — можно без опыта

На работу приглашаются кандидаты от 16 лет. Опыт работы или специальные навыки не обязательны, анонсируется обучение. Что делать: готовить вкусные бургеры и другую продукцию компании; формировать заказы и обслуживать посетителей ресторана; поддерживать чистоту в ресторане. Есть возможность выбрать график работы: постоянная, временная работа по совместительству.

Ужгородский термальный комплекс «Гармония» ищет работников в летнее кафе

На сезонную работу приглашают работников в летнее кафе на территории термальных бассейнов. Надо готовить кофе, напитки, еду быстрого приготовления, общаться с гостями. На вакансию могут откликаться студенты. Опыт работы в сфере гостеприимства будет преимуществом.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.