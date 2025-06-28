Спрос на ІТ вакансии в армии растет: самые популярные направления среди кандидатов — Finance.ua

Спрос на ІТ вакансии в армии растет: самые популярные направления среди кандидатов Сегодня 13:07

Спрос на ІТ вакансии в армии растет: самые популярные направления среди кандидатов

В общей сложности через «Резерв+» украинцы прислали более 110 тыс. заявок на военные вакансий, из которых 4253 — на IT-позиции. В частности, в среднем на одну IT-вакансию претендует 10 кандидатов.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, сообщает Dou.

Как отмечают в Минобороны, количество откликов на должности айтишников в армии сохраняется на стабильном уровне, а IT-направление — на восьмом месте по популярности среди кандидатов.

В частности, за первые четыре месяца работы «Резерв+» было подано 1942 заявки, а за следующие четыре — уже 2311.

Количество вакансий также возросло — со 114 до 156. Поэтому спрос на IT в армии немного вырос.

ТОП-5 самых популярных ІТ-должностей:

Backend/Frontend разработчики.

Системные администраторы.

QA инженеры.

Дата-аналитики.

Продуктовые менеджеры.

Напомним, ранее в Lobby X сообщали , что в «Резерв+» и на платформе Lobby X по состоянию на середину мая была 201 открытая IT-вакансия для Сил обороны Украины.

Наиболее популярной вакансией являются специалисты по информационной безопасности.

Также много запросов на системных администраторов, специалистов по кибербезопасности и специалистов по БПЛА.

Dou По материалам:

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