Спрос на ІТ вакансии в армии растет: самые популярные направления среди кандидатов — Finance.ua
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Спрос на ІТ вакансии в армии растет: самые популярные направления среди кандидатов

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Спрос на ІТ вакансии в армии растет: самые популярные направления среди кандидатов
Спрос на ІТ вакансии в армии растет: самые популярные направления среди кандидатов
В общей сложности через «Резерв+» украинцы прислали более 110 тыс. заявок на военные вакансий, из которых 4253 — на IT-позиции. В частности, в среднем на одну IT-вакансию претендует 10 кандидатов.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, сообщает Dou.
Как отмечают в Минобороны, количество откликов на должности айтишников в армии сохраняется на стабильном уровне, а IT-направление — на восьмом месте по популярности среди кандидатов.

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В частности, за первые четыре месяца работы «Резерв+» было подано 1942 заявки, а за следующие четыре — уже 2311.
Количество вакансий также возросло — со 114 до 156. Поэтому спрос на IT в армии немного вырос.
ТОП-5 самых популярных ІТ-должностей:
  • Backend/Frontend разработчики.
  • Системные администраторы.
  • QA инженеры.
  • Дата-аналитики.
  • Продуктовые менеджеры.
Напомним, ранее в Lobby X сообщали, что в «Резерв+» и на платформе Lobby X по состоянию на середину мая была 201 открытая IT-вакансия для Сил обороны Украины.
Наиболее популярной вакансией являются специалисты по информационной безопасности.
Также много запросов на системных администраторов, специалистов по кибербезопасности и специалистов по БПЛА.
По материалам:
Dou
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