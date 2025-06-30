Как меняется зарплата разработчика с опытом — анализ Djinni (инфографика) Сегодня 08:02 — Личные финансы

Как меняется зарплата разработчика с опытом — анализ Djinni (инфографика)

Наиболее заметное повышение зарплат у разработчиков происходит между третьим и пятым годом опыта, а дальше темп роста замедляется.

Такие данные приводит платформа Djinni по итогам анализа найма за последний год.

Разработчиков без опыта обычно нанимают с зарплатой в пределах $400−500. Именно в этом диапазоне находится половина джуниоров. После первого года работы доход растет незначительно — до $500−800, а медиана составляет $600.

Инфографика: Djinni

Какими темпами растет зарплата

После второго года опыта медианная зарплата растет на $800. Третий год приносит еще $600, четвертый — $700, пятый снова $800. Именно в этот период происходит основной карьерный и финансовый рост.

На шестом году прибавка уже меньше — всего $500. На седьмом и восьмом годах опыта медиана не меняется, она остается на уровне $4000. В этом сегменте самый типичный зарплатный диапазон $3000−5000.

После девятого года опыта зарплаты снова подрастают до $4000−6000, но стабильности в этих цифрах нет. У кандидатов с 10 годами опыта медиана даже несколько ниже, чем у тех, кто имеет 9. После 11 лет диапазон зарплат сохраняется таким же, однако становится менее предсказуемым. По всей вероятности, часть опытных специалистов чаще работает фрилансерами или на неполный день.

Аналитики Djinni отмечают, что в среднем одна вакансия разработчика с опытом работы получает почти 25 откликов в месяц, а разработчика без опыта — 44.

Напомним, как свидетельствует опрос Dou, поиск работы для тех, кто только планирует «войти в ІТ», еще сложнее, чем у нынешних айтишников, хотя и им нелегко. 64% ​​ищущих первую работу в ІТ уже потратили на это более двух месяцев, а 22% соискателей ищут работу более года. 75% начинающих разработчиков в поиске уже более двух месяцев.

Отказ IT-отрасли от найма начинающих специалистов достиг тревожного уровня. Директор по экономическим возможностям LinkedIn Аниш Раман предупредил , что «нижняя ступенька карьерной лестницы разрушается», поскольку искусственный интеллект ликвидирует потребность в новичках.

За два года выросла доля уволенных айтишников — с 16% до 19%. Чаще всего под увольнение попадали специалисты, недавно работающие в компании. Доля уволенных за границей оказалась даже несколько выше, чем в Украине: 22% против 18%.

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