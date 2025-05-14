Веб-разработка, дизайн и маркетинг: где студенты чаще всего начинают карьеру — Finance.ua
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Веб-разработка, дизайн и маркетинг: где студенты чаще всего начинают карьеру

Личные финансы
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Веб-разработка, дизайн и маркетинг: где студенты чаще всего начинают карьеру
Веб-разработка, дизайн и маркетинг: где студенты чаще всего начинают карьеру
Согласно данным руководителя маркетинговой аналитики robota.ua Ивана Ромашова, в 9% случаев студентам предлагают первую работу в IT.
Об этом пишет Forbes.
Впереди «Водители и курьеры» (17%) и «Ритейл» (16%), за которыми следуют «Продажи» (12%) и HoReCa (11%).
Четвертая из десяти самых популярных вакансий — веб-разработчик, средняя зарплата для которой на уровне 32 600 грн. На восьмом месте — вакансия графического дизайнера, в которой предлагают среднюю зарплату в 24 300 грн.
Среди других вакансий, которые касаются виртуальной сферы — интернет-маркетолог (средняя зарплата 26 400 грн), который находится на ступеньке ниже веб-разработчика.
Напомним, как свидетельствуют данные исследования DOU, начинающих в ІТ за последние 10 лет существенно уменьшилось, сейчас их всего 24%. А среди украинских разработчиков всего 14%. Чаще новички ищут вакансии на DOU, Djinni и LinkedIn. Некоторые специалисты находят работу за месяц, а некоторые тратят на поиски до восьми месяцев.
52% айтишников в Украине и 57% украинских айтишников за границей боятся потерять работу. 38% айтишников и 37% тех, кто ищет первую работу в ІТ, не готовы рассматривать другую сферу деятельности. Чаще говорили о готовности перейти в другую сферу нетехнические специалисты — только 26% в Украине и 19% за границей не рассматривают такую ​​возможность.
15% айтишников, которые в этом году заполнили анкету DOU, ищут работу. Два года назад этот показатель был ниже — 9%. Доля тех, кто в поиске, выросла как в Украине, так и за рубежом. Причем, за рубежом этот показатель даже выше: 17% против 14% в Украине. В то же время, уменьшилась доля специалистов на бенче: два года назад их было 4%, сейчас — 2%.
По материалам:
dev.ua
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