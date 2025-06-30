В мае украинцы заплатили рекордную сумму по реструктуризированным кредитам — Finance.ua
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В мае украинцы заплатили рекордную сумму по реструктуризированным кредитам

Личные финансы
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В мае украинцы заплатили рекордную сумму по реструктуризированным кредитам
В мае украинцы заплатили рекордную сумму по реструктуризированным кредитам
В течение мая 2025 года украинцы уплатили в ликвидируемые банки более 43,5 млн грн по реструктуризированным кредитам. Это самая большая сумма с начала года.
Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.
В Фонде объяснили, что рост связан с активизацией реструктуризации в Коминвестбанке. По словам директора департамента ликвидации банков Татьяны Старцевой, многие должники выбирают реструктуризацию, чтобы избежать судебных исков по взысканию задолженности.
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Всего с 2022 года должники банков вернули 1 226,0 млн грн. Из этих средств более 805,8 млн грн составили поступления от погашения кредитов субъектов хозяйствования.

Какие условия реструктуризации предлагает ФГВФЛ

Для заемщиков-физлиц на период военного положения действуют упрощенные условия погашения кредитов. Для них применяется 0,001% годовых и 1 копейка комиссии при условии, что должник погашает от 10 тыс. грн в месяц для ипотечных кредитов, 1 тыс. грн — для других кредитов (кроме карточных кредитов более чем на 100 тыс. грн — для таких кредитов погашение должно составлять 5 тыс. грн в месяц).
Если кредитная задолженность не погашается в полном объеме в течение срока ликвидации банка, остаток задолженности по реструктуризированным кредитам продается в последнюю очередь.
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Для присоединения физических лиц к программе реструктуризации физическое лицо-заемщик должно подать в банк заявление о присоединении к условиям погашения задолженности и осуществить платеж в погашение задолженности по кредитному договору в установленном порядке.
Для юрлиц и ФЛП с августа 2023 года действуют рекомендованные условия реструктуризации, предусматривающие: первый взнос в размере 5%, ежемесячную амортизацию и полное погашение задолженности по основной сумме, а также процентов и комиссий в течение процедуры ликвидации.
В период реструктуризации проценты за пользование кредитом устанавливаются в зависимости от периода реструктуризации и уплачиваются ежемесячно. Чем длиннее срок погашения долга, тем больше ставка: менее 18 месяцев — ставка 0,1% годовых, 19−24 месяца — 3%, более двух лет — 5%.
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Период реструктуризации устанавливается согласно ходатайству клиента, но полное погашение должно произойти не позднее чем за полгода до завершения процедуры ликвидации.
Юридическим лицам и ФЛП, имеющим кредит в ликвидируемом банке, нужно обратиться в банк-кредитор для консультации относительно необходимого пакета документов и последующего плана действий для проведения реструктуризации.
По материалам:
Finance.ua
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