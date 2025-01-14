ФГВФЛ выставил на продажу активы ликвидируемых банков на 14,25 млрд грн — Finance.ua

ФГВФЛ выставил на продажу активы ликвидируемых банков на 14,25 млрд грн Сегодня 12:13 — Фондовый рынок

На этой неделе (13−17 января) в системе Prozorro. Продажи запланирована продажа активов 9 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Об этом пишет Фонд гарантирования.

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Начальная цена реализации всех лотов составляет 14,25 млрд грн. Из них на сумму 14 млрд грн выставлены на продажу права требования по кредитам и на сумму 195,05 млн грн — объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства. Кроме того, дебиторская задолженность перед банками выставлена ​​на продажу за 47,7 млн ​​грн.

Так, в течение недели запланирована продажа активов таких банков:

АО «МР БАНК» — на общую сумму свыше 7,20 млрд грн, из которых на 7,17 млрд грн выставляются права требования по кредитам, на 25,70 млн грн — объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства и на 8,73 млн грн — дебиторская задолженность.

ПАО «ПРОМИНВЕСТБАНК» — на общую сумму 6,01 млрд грн, из которых с начальной ценой почти 5,87 млрд грн выставляются права требования по кредитам и 145,31 млн грн — объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства.

АО «МЕГАБАНК» — на общую сумму более 504,21 млн грн. Из них на 494,26 млн грн выставляются права требования по кредитным договорам и почти на 9,95 млн грн — объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства.

АО «БАНК ФОРВАРД» — на общую сумму 464,56 млн грн, из которых на 462,53 млн грн выставляются права требования по кредитам и 2,03 млн грн — объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства.

АО «АКБ «КОНКОРД» — на общую сумму 34,7 млн ​​грн, из которых на 27 млн ​​грн выставляется дебиторская задолженность и на 7,69 млн грн — права требования по кредитам.

АО «АЙБОКС БАНК» — на общую сумму 17,15 млн грн, из которых на 12,07 млн ​​грн выставляются объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства и на 5,09 млн грн — дебиторская задолженность перед банком.

АО «УКРБУДИНВЕСТБАНК» — на общую сумму 6,83 млн грн. Из них на 6,41 млн грн выставляется дебиторская задолженность перед банком и на 0,42 млн грн — права требования по кредитам.

АО «БАНК СИЧ» — на общую сумму около 1,17 млн грн. Из них на около 1,07 млн грн выставляются права требования по кредитам и на 0,10 млн грн — дебиторская задолженность перед банком.

ПАО «КСГ БАНК» — с начальной ценой 0,36 млн грн выставляется на продажу дебиторская задолженность перед банком.

Подробнее с информацией о запланированных торгах и результатах продаж активов можно ознакомиться на сайте Фонда в разделе «Продажа активов».

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