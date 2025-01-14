ФГВФЛ выставил на продажу активы ликвидируемых банков на 14,25 млрд грн — Finance.ua

ФГВФЛ выставил на продажу активы ликвидируемых банков на 14,25 млрд грн
На этой неделе (13−17 января) в системе Prozorro. Продажи запланирована продажа активов 9 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Об этом пишет Фонд гарантирования.
Начальная цена реализации всех лотов составляет 14,25 млрд грн. Из них на сумму 14 млрд грн выставлены на продажу права требования по кредитам и на сумму 195,05 млн грн — объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства. Кроме того, дебиторская задолженность перед банками выставлена на продажу за 47,7 млн грн.
Так, в течение недели запланирована продажа активов таких банков:
- АО «МР БАНК» — на общую сумму свыше 7,20 млрд грн, из которых на 7,17 млрд грн выставляются права требования по кредитам, на 25,70 млн грн — объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства и на 8,73 млн грн — дебиторская задолженность.
- ПАО «ПРОМИНВЕСТБАНК» — на общую сумму 6,01 млрд грн, из которых с начальной ценой почти 5,87 млрд грн выставляются права требования по кредитам и 145,31 млн грн — объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства.
- АО «МЕГАБАНК» — на общую сумму более 504,21 млн грн. Из них на 494,26 млн грн выставляются права требования по кредитным договорам и почти на 9,95 млн грн — объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства.
- АО «БАНК ФОРВАРД» — на общую сумму 464,56 млн грн, из которых на 462,53 млн грн выставляются права требования по кредитам и 2,03 млн грн — объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства.
- АО «АКБ «КОНКОРД» — на общую сумму 34,7 млн грн, из которых на 27 млн грн выставляется дебиторская задолженность и на 7,69 млн грн — права требования по кредитам.
- АО «АЙБОКС БАНК» — на общую сумму 17,15 млн грн, из которых на 12,07 млн грн выставляются объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства и на 5,09 млн грн — дебиторская задолженность перед банком.
- АО «УКРБУДИНВЕСТБАНК» — на общую сумму 6,83 млн грн. Из них на 6,41 млн грн выставляется дебиторская задолженность перед банком и на 0,42 млн грн — права требования по кредитам.
- АО «БАНК СИЧ» — на общую сумму около 1,17 млн грн. Из них на около 1,07 млн грн выставляются права требования по кредитам и на 0,10 млн грн — дебиторская задолженность перед банком.
- ПАО «КСГ БАНК» — с начальной ценой 0,36 млн грн выставляется на продажу дебиторская задолженность перед банком.
Подробнее с информацией о запланированных торгах и результатах продаж активов можно ознакомиться на сайте Фонда в разделе «Продажа активов».
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