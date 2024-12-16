ФГВФЛ ожидает в 2025 году ликвидацию еще нескольких небольших банков — Finance.ua
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ФГВФЛ ожидает в 2025 году ликвидацию еще нескольких небольших банков

Фондовый рынок
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ФГВФЛ ожидает в 2025 году ликвидацию еще нескольких небольших банков
ФГВФЛ ожидает в 2025 году ликвидацию еще нескольких небольших банков
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) ожидает в 2025 году ликвидацию еще нескольких небольших банков. Учитывая их незначительное влияние, рынок не почувствует их ликвидацию.
Об этом заявил заместитель директора-распорядителя Фонда Андрей Оленчик во время круглого стола, проведенного «Финансовым клубом».
Сейчас участниками Фонда являются 62 банка, в том числе «Коминвестбанк» с временной администрацией и банк «Портал», который планирует сдать банковскую лицензию.
«Таких кандидатов (на ликвидацию. — Ред.), по нашей оценке, немного. Они есть, но их немного», — сказал Андрей Оленчик.
Их банкротство не заметит большинство украинцев.
«Их исчезновение с рынка с большой вероятностью мало кто заметит, кроме непосредственно аффилированных людей, связанных с этими банками: являются их клиентами, менеджерами или собственниками. Поэтому существенных рисков мы не ожидаем», — сказал он.

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Напомним, 5 декабря правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении АО «Коммерческий инвестиционный банк» к категории неплатежеспособных.
Решение принято в связи с неприведением АО КоминвестБанк своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства, в том числе нормативно-правовых актов Национального банка.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц приступил к процедуре вывода Акционерного общества «Коммерческий инвестиционный банк» с рынка путем введения в нем временной администрации сроком на один месяц с 6 декабря 2024 года по 5 января 2025 года (включительно).
По материалам:
Дзеркало Тижня
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