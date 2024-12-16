ФГВФЛ ожидает в 2025 году ликвидацию еще нескольких небольших банков — Finance.ua

ФГВФЛ ожидает в 2025 году ликвидацию еще нескольких небольших банков Сегодня 16:13 — Фондовый рынок

ФГВФЛ ожидает в 2025 году ликвидацию еще нескольких небольших банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) ожидает в 2025 году ликвидацию еще нескольких небольших банков. Учитывая их незначительное влияние, рынок не почувствует их ликвидацию.

Об этом заявил заместитель директора-распорядителя Фонда Андрей Оленчик во время круглого стола, проведенного «Финансовым клубом».

Сейчас участниками Фонда являются 62 банка, в том числе «Коминвестбанк» с временной администрацией и банк «Портал», который планирует сдать банковскую лицензию.

«Таких кандидатов (на ликвидацию. — Ред.), по нашей оценке, немного. Они есть, но их немного», — сказал Андрей Оленчик.

Их банкротство не заметит большинство украинцев.

«Их исчезновение с рынка с большой вероятностью мало кто заметит, кроме непосредственно аффилированных людей, связанных с этими банками: являются их клиентами, менеджерами или собственниками. Поэтому существенных рисков мы не ожидаем», — сказал он.

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Напомним, 5 декабря правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении АО «Коммерческий инвестиционный банк» к категории неплатежеспособных.

Решение принято в связи с неприведением АО КоминвестБанк своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства, в том числе нормативно-правовых актов Национального банка.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц приступил к процедуре вывода Акционерного общества «Коммерческий инвестиционный банк» с рынка путем введения в нем временной администрации сроком на один месяц с 6 декабря 2024 года по 5 января 2025 года (включительно).

Дзеркало Тижня По материалам:

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