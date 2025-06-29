Президент создал Совет по поддержке предпринимательства — Finance.ua

Президент создал Совет по поддержке предпринимательства
Владимир Зеленский создал Совет по поддержке предпринимательства и ликвидировал пять совещательных органов при Офисе Президента. Главой стал руководитель ОП Андрей Ермак.
Об этом идет речь на сайте ОП.
Также известно, что в совет вошли более 70 предпринимателей, в том числе Олег Гороховский, Максим Тимченко, Сергей Тигипко, Игорь Никонов, Вячеслав Климов и другие.
Задачами нового органа определены:
- анализ эффективности государственной политики в сфере развития и поддержки предпринимательства, обобщение выявленных проблем и подготовка предложений по возможным путям их решения;
- разработка мер по улучшению условий осуществления предпринимательской деятельности, стимулирования инвестиционной и инновационной активности, защиты права собственности и конкуренции в соответствии с наилучшими практиками регулирования бизнес-среды;
- проработка законодательных инициатив по вопросам предпринимательства и инвестиционной деятельности, формирование предложений по усовершенствованию законодательства Украины в соответствующих сферах, в частности с учетом задач по адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза;
- содействие укреплению взаимодействия между государственными органами, органами местного самоуправления и субъектами предпринимательства, представляющими их интересы общественными объединениями с целью эффективного решения проблемных вопросов в ведении бизнеса, поддержки реализации предпринимательских инициатив.
Новый Совет заменит пять предыдущих совещательных структур:
- Национальный совет реформ;
- Исполнительный комитет реформ;
- Национальный инвестиционный совет;
- Совет по содействию развитию малого предпринимательства;
- Совет по поддержке предпринимательства в условиях военного положения.
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