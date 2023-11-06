Не меньше зарплаты: в каких странах Европы украинские беженцы получают самые высокие выплаты — Finance.ua

Не меньше зарплаты: в каких странах Европы украинские беженцы получают самые высокие выплаты Сегодня 09:05 — Личные финансы

Не меньше зарплаты: в каких странах Европы украинские беженцы получают самые высокие выплаты

Украинцы, выбравшие одну из стран Европы для вынужденного пребывания во время войны, перед переездом интересуются пакетом соцподдержки, потому что большинству сложно совмещать работу с уходом за детьми.

Какие выплаты предусмотрены для беженцев из Украины в европейских странах — читайте дальше.

В каких странах самые большие выплаты для украинских беженцев

Украинцы с временной защитой за границей получают выплаты, иногда превышающие размер средней зарплаты в Украине (16 тыс. грн, или 414 евро). По информации команды EnableMe, самые большие выплаты предусмотрены для убегающих от войны в таких странах:

Ирландия — 824 евро для взрослого в месяц;

Бельгия — 1140 евро на взрослого;

Германия — 502 евро на взрослого;

Франция — 426 евро в месяц;

Великобритания — от 300 евро на одного;

Норвегия — 650 евро на взрослого;

Швейцария — 350−500 евро «на руки».

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Программа социальной поддержки украинцев в Европе отличается в разных странах. Сумма средств, получаемых украинцами «на руки», может зависеть от жилья, состава семьи и статуса обучения или поиска работы.

Размер выплат также меняется: в одних странах они повышаются, как и для своих граждан — в частности, в Германии. В других планируют сократить из-за чрезмерной нагрузки на бюджет — как в Ирландии.

Какие особенности финансовой помощи в разных странах

Размер выплат на детей обычно меньше, чем для взрослых. Учитывается также жилье, предоставляемое или оплачиваемое государством, и состав семьи.

Например, в Ирландии выплаты предоставляются дополнительно к бесплатному жилью (в отелях, домах, которые владельцы предоставили под размещение, или в семьях). В частности, помимо 824 евро доплачивается 160−192 евро за опеку над ребенком, помощь на детей до 16 лет составляет 140 евро.

В Бельгии один взрослый человек может получать ежемесячно 1140 евро, но семья с двумя детьми не может получить сумму более 1537,9 евро.

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В Британии выплата взрослому от 25 лет составляет 384 евро, ребенку — примерно 332 евро.

Во Франции за месяц выплаты составляют примерно 204 евро. Если у беженцев нет социального жилья, им выплачивается компенсация 7,4 евро в сутки на одного человека. В общей сложности ежемесячная помощь составит 426 евро, а мать с ребенком получит 528 евро.

В Норвегии украинцы с временной защитой получают выплаты примерно в 650 евро на взрослого и 250−350 евро на каждого ребенка. В то же время, во время интеграционных курсов можно получать около 1400 евро в месяц. Эти средства уходят на самостоятельную оплату жилья и коммунальных услуг.

Германия выплачивает украинцам базовый гражданский доход, который получают также немцы, у которых слишком маленький доход или нет работы. Для взрослого выплата составляет 502 евро, для детей — от 310 до 420 евро в зависимости от возраста. Отдельно государство оплачивает аренду жилья.

В Швейцарии правительство выделяет на украинского беженца ежемесячно 1573,39 франка (примерно 1661 евро). Часть суммы выплачивается беженцам. В зависимости от региона — 350−500 франков.

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