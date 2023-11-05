Что больше всего держит украинских беженцев за границей — Finance.ua

Что больше всего держит украинских беженцев за границей Сегодня 20:20 — Личные финансы

Что больше всего держит украинских беженцев за границей

Большинство украинских беженцев, выехавших за пределы страны из-за полномасштабного вторжения, не планируют возвращаться домой.

О том, какие факторы наиболее важны в принятии решения остаться за рубежом, стало известно в результате исследования Лаборатории законодательных инициатив при поддержке Европейского Союза, пишет «Зеркало недели».

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Отмечается, что с течением времени вынужденные мигранты приспосабливаются к жизни за границей, обустраиваются, социализируются, привыкают. 44% из них арендуют отдельный дом или квартиру, а еще 20% живут в отдельном жилье, предоставленном бесплатно.

Таким образом, две трети беженцев имеют комфортные условия проживания, а возможность самостоятельно арендовать жилье является показателем неплохого уровня материального обеспечения (для сравнения, в приютах для беженцев живут только 8,5%).

В результате исследования установлены пять групп факторов, которые более и менее важны для решения вынужденных мигрантов вернуться или не вернуться.

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Наиболее значимой оказалась группа факторов, относящихся к оценке страны пребывания (29% решения о возвращении до окончания войны и 43% - после окончания). Она охватывает то, насколько вынужденные мигранты удовлетворены качеством жизни в стране пребывания, начиная с чисто практических вопросов (качество образования, медицины, возможности трудоустройства, сфера услуг, качество инфраструктуры и т. д. ) и заканчивая более общими (близость менталитета населения страны пребывания).

Остальные группы колеблются в пределах 12−21%. Более того, самая весомая причина, которая уменьшает желание возвращаться — это ожидание низкого качества жизни в Украине (60% респондентов указали эту причину).

Причины безопасности имели большее значение при принятии решения о выезде из Украины — 79% вынужденных мигрантов указали хотя бы одну причину безопасности для выезда за границу.

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