В ЕС появилась общая база украинских беженцев — Finance.ua

В ЕС появилась общая база украинских беженцев Сегодня 09:02

В ЕС появилась общая база украинских беженцев

Статус временной защиты украинцев теперь будут проверять на общей базе ЕС. Эта система заработала, чтобы не дублировались льготы в разных странах.

Об этом заявил глава МВД Чехии Вит Ракушан. Все государства-члены ЕС вносят информацию об украинских беженцах, пополняя эту базу данных, сообщает proukrainu.blesk.cz.

На создании такой базы данных настаивала именно Чехия, председательствовавшая в совете ЕС в прошлом году.

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«Это было сделано для того, чтобы обезоружить тех, кто склонен считать украинцев на нашей территории проблемой. Они говорили: „А если украинцы злоупотребляют льготами в одной стране, в другой, в третьей?“ Поэтому была введена общая система, в которую Чешская Республика вносит данные», — рассказал Вит Ракушан.

По словам руководителя чешского МВД, некоторым странам понадобилось больше времени, но система сейчас заработала. Он добавил, что база данных помогла обнаружить, что подобных попыток злоупотреблений достаточно мало. Иногда украинцы ошибаются и не снимаются с регистрации или не выполняют свои обязательства по выезду из других стран.

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«Странам на границе Шенгенской зоны немного легче, чем Чехии. Ведь от нас украинцы просто уедут — домой или в другую страну, не проходя никаких пограничных процедур. И если они забудут сняться с регистрации, то мы не получим информацию об отъезде мгновенно» , — подчеркнул чешский министр.

Он подчеркнул, когда беженцы просят о помощи у одной из стран Евросоюза, это по умолчанию означает, что они уже не будут пытаться получить еще одну помощь ни в одной другой стране ЕС. Вит Ракушан считает это хорошей профилактикой от мыслей, что гостеприимством некоторых государств можно злоупотреблять.

Телеканал 24 По материалам:

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