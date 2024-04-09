Испания показала современный разведывательный БПЛА (фото) — Finance.ua

Испания показала современный разведывательный БПЛА (фото)
Министерство обороны Испании похвасталось первым разработанным и выпущенным в стране мощным военным дроном для разведки — SIRTAP.
Об этом сообщается на странице ведомства.
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Этот БПЛА может летать 20 часов. Его грузоподъемность составляет 750 кг.
Беспилотник может преодолеть дистанцию около 2000 км.
«Новый SIRTAP — первая военная авиационная система, полностью разработанная в Испании, производства компании CASA C-295», — говорится в сообщении.
Справка Finance.ua:
- В Испании анонсирована передача Украине партии гусеничных бронетранспортеров M113 и другого военного оборудования, которое войдет в новый пакет военной помощи для ВСУ.
- Украине предлагают испанские БПЛА-камикадзе Q-SLAM-40. Компания Arquimea, работающая на испанском рынке, хочет наладить поставки в Украину баражирующих боеприпасов.
- Комплекс Q-SLAM-40 легко транспортируется в двух рюкзаках. На его развертывание на месте пуска уходит пять минут. Баражирующий боеприпас запускается с помощью пневматической пусковой установки, имеющей прямоугольную форму. Она характеризуется низкой акустической и тепловой сигнатурой, что позволяет осуществлять несколько пусков.
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