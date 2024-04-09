Испания показала современный разведывательный БПЛА (фото) — Finance.ua

Испания показала современный разведывательный БПЛА (фото) Сегодня 07:53 — Технологии&Авто

Испания показала современный разведывательный БПЛА (фото)

Министерство обороны Испании похвасталось первым разработанным и выпущенным в стране мощным военным дроном для разведки — SIRTAP.

Об этом сообщается на странице ведомства.

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Этот БПЛА может летать 20 часов. Его грузоподъемность составляет 750 кг.

Беспилотник может преодолеть дистанцию ​​около 2000 км.

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«Новый SIRTAP — первая военная авиационная система, полностью разработанная в Испании, производства компании CASA C-295», — говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

В Испании анонсирована передача Украине партии гусеничных бронетранспортеров M 113 и другого военного оборудования, которое войдет в новый пакет военной помощи для ВСУ.

Украине предлагают испанские БПЛА-камикадзе Q-SLAM-40. Компания Arquimea, работающая на испанском рынке, хочет наладить поставки в Украину баражирующих боеприпасов.

Комплекс Q-SLAM-40 легко транспортируется в двух рюкзаках. На его развертывание на месте пуска уходит пять минут. Баражирующий боеприпас запускается с помощью пневматической пусковой установки, имеющей прямоугольную форму. Она характеризуется низкой акустической и тепловой сигнатурой, что позволяет осуществлять несколько пусков.

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