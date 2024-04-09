Испания показала современный разведывательный БПЛА (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Испания показала современный разведывательный БПЛА (фото)

Технологии&Авто
37
Испания показала современный разведывательный БПЛА (фото)
Испания показала современный разведывательный БПЛА (фото)
Министерство обороны Испании похвасталось первым разработанным и выпущенным в стране мощным военным дроном для разведки — SIRTAP.
Об этом сообщается на странице ведомства.
Читайте также
Этот БПЛА может летать 20 часов. Его грузоподъемность составляет 750 кг.
Беспилотник может преодолеть дистанцию ​​около 2000 км.
Читайте также
«Новый SIRTAP — первая военная авиационная система, полностью разработанная в Испании, производства компании CASA C-295», — говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

  • В Испании анонсирована передача Украине партии гусеничных бронетранспортеров M113 и другого военного оборудования, которое войдет в новый пакет военной помощи для ВСУ.
  • Украине предлагают испанские БПЛА-камикадзе Q-SLAM-40. Компания Arquimea, работающая на испанском рынке, хочет наладить поставки в Украину баражирующих боеприпасов.
  • Комплекс Q-SLAM-40 легко транспортируется в двух рюкзаках. На его развертывание на месте пуска уходит пять минут. Баражирующий боеприпас запускается с помощью пневматической пусковой установки, имеющей прямоугольную форму. Она характеризуется низкой акустической и тепловой сигнатурой, что позволяет осуществлять несколько пусков.
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.