Интерсити соединят все областные центры Украины — Finance.ua

Интерсити соединят все областные центры Украины Сегодня 14:12 — Казна и Политика

Интерсити соединят все областные центры Украины

В Укрзализныце планируют соединить все областные центры Украины поездами Интерсити.

Об этом глава правления общества Александр Перцовский рассказал во время записи подкаста Сергея Жадана «Круговая оборона», пишет Rail.insider.

Читайте также Укрзализныця запускает Wi-Fi в поездах Интерсити

«Есть цель в общем соединить поездами Интерсити все областные центры. Чтобы в тот же Львов каждые два часа ездил поезд», — заметил Александр Перцовский. Он высказал предположение, что благодаря более динамичному расписанию люди станут чаще выбирать железную дорогу для путешествий.

Также глава УЗ уточнил, что после начала полномасштабного вторжения россии увеличилось количество рейсов Интерсити.

«Я называю это модель Ryanair. Наши поезда не стоят. Они постоянно в движении… Раньше было где-то 5−6 тыс. пассажиров в год на один вагон. А сейчас мы подняли почти вдвое: примерно 10−11 тыс. пассажиров на один вагон в год», объяснил Александр Перцовский.

Читайте также «Укрзализныця» назначает дополнительный скоростной поезд Интерсити

Справка Finance.ua:

Напомним, теперь в 16 поездах Интерсити и Интерсити+ пассажиры будут иметь доступ в интернет через бесплатный Wi-Fi. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо:

во время путешествия включить Wi-Fi на устройстве и выбрать сеть под названием WiFi test;

После подключения к сети на устройстве откроется страница бортового портала portal.uz.com.ua с базовой информацией о путешествии, электронном меню и возможностью оставить отзыв о поездке.

После этого пассажиры получат бесплатный 1 гигабайт трафика на скорости 10 мб/с.

Укрзализныця с 1 февраля уменьшила скидки на международные поезда в Польшу и Венгрию. При этом размер скидки на поезда в Австрию и Молдову не изменится.

Также Укрзализныця запустила два новых железнодорожных маршрута для сообщения с ЕС. Так, начал курсировать первый поезд из Киева в Будапешт и Братиславу. Новые сообщения призваны частично разгрузить популярное варшавское направление и расширить логистические связи с европейскими странами.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.