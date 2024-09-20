Укрзализныця запускает Wi-Fi в поездах Интерсити — Finance.ua

Укрзализныця запускает Wi-Fi в поездах Интерсити Сегодня 17:23 — Личные финансы

Укрзализныця запускает Wi-Fi в поездах Интерсити

Теперь в 16 поездах Интерсити и Интерсити+ пассажиры будут иметь доступ в интернет через бесплатный Wi-Fi.

Об этом сообщает Укрзализныця

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо:

во время путешествия включить Wi-Fi на устройстве и выбрать сеть под названием WiFi test;

После подключения к сети на устройстве откроется страница бортового портала portal.uz.com.ua с базовой информацией о путешествии, электронным меню и возможностью оставить отзыв о поездке.

После этого пассажиры получат бесплатный 1 гигабайт трафика на скорости 10 мегабайт/с.

«Все пассажиры скоростных поездов теперь имеют доступ к интернету через Wi-Fi. Это была одна из приоритетных задач, ведь в сегодняшних реалиях важно оставаться онлайн. Поэтому, путешествуя, вы можете работать, учиться, общаться с родными и любимыми», — отметил глава Укрзализныци Евгений Лященко.

Так, системами доступа в интернет теперь оборудованы десять поездов Hyundai, два поезда Skoda, два поезда Тарпан и два поезда с вагонами МПЛТ.

«Пока продолжается опытная эксплуатация, доступ к Wi-Fi будет оставаться бесплатным для пассажиров», — добавили в Укрзализныце.

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