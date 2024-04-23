Иностранные компании в рф: кто до сих пор спонсирует войну — Finance.ua

Иностранные компании в рф: кто до сих пор спонсирует войну Сегодня 13:02 — Фондовый рынок

Иностранные компании в рф: кто до сих пор спонсирует войну

Многие крупные иностранные компании, такие как Leroy Merlin, Philip Morris, PepsiCo, Auchan, Nestle, Alibaba, Unilever, Mondelez и Xiaomi, продолжают работать в рф, предоставляя ресурсы, которые могут помочь кремлю в военных действиях против Украины.

Об этом свидетельствует статистика Центра национального сопротивления.

«После развертывания россией полномасштабной агрессии против Украины, значительное количество западных компаний публично заявило о намерении прекратить свою деятельность на территории страны-оккупанта. Этот шаг должен стать ощутимым ударом как по экономике россии, так и по жизни рядовых россиян. Тем не менее, с течением времени ситуация несколько изменилась. Некоторые из компаний, анонсировавших свой выход из россии, фактически продолжают там работать, другие же, хотя и сократили свое присутствие на российском рынке, не прекратили свою деятельность окончательно», — сообщают аналитики сайта.

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По данным, собранным Киевской школой экономики, известно, что более 1600 компаний остаются на российском рынке.

Влияние международных компаний на экономику россии

На примере одной компании, Центр национального сопротивления проанализировал, каким образом бизнес на россии может влиять на ее военный потенциал.

Компания Coca-Cola приостановила свой бизнес на россии, но начала производить «Добрый Кола» и многие соки таких брендов, как «Вещь» и «Моя семья». В заявлении The Coca-Cola Company отметила, что прямые официальные продажи Coca-Cola, Fanta, Sprite и других ее брендов в россии больше невозможны, несмотря на то, что сама американская компания ими никогда не занималась.

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Coca-Cola владела десятком российских заводов. Разливала и продавала газировку отдельная независимая компания — известная в Швейцарии как Coca-Cola Hellenic Bottling Company (HBC). Американской компании Coca-Cola принадлежит 21,3% ее акций. На сегодняшний день подразделение Coca-Cola на рф увеличило свою прибыль в четыре раза.

10 крупнейших международных компаний, все еще работающих в россии

Leroy Merlin. Французская компания, владелец торговых сетей, специализирующихся на продаже товаров для строительства со штаб-квартирой во Франции, все еще работает в россии. Она имеет 4 миллиарда долларов дохода из россии, принадлежит Association Familiale Mulliez.

JT Group. Японская диверсифицированная табачная компания пообещала приостановить инвестиции, маркетинг и запуск новых продуктов. Компания не исключает возможности приостановки производства на россии. Но в россии сейчас компания все еще работает, причем в годы войны объемы доходов растут.

Philip Morris International. Американская транснациональная табачная компания пообещала выйти из россии в марте 2022 года, заявив о передаче права собственности. Но впоследствии Philip Morris явно отказался от этой идеи, а генеральный директор заявил, что не может найти покупателей и еще — нормативные ограничения слишком проблематичны.

PepsiCo. Американская транснациональная корпорация продуктов питания, снеков и напитков объявила о приостановке продаж Pepsi-Cola, 7Up и Mirinda (однако заменила их Evervess и Frustyle). Другую продукцию PepsiCo продолжила производить в россии.

Auсhan. Гигантская французская розничная сеть продолжает работать. В почти 240 супермаркетах «Ашан» в россии работают тысячи человек.

Nestle. Швейцарский гигант потребительских товаров, крупнейший в мире производитель продуктов питания, пообещал продавать в россии только необходимые продукты. Но Nestle продолжает продавать корма для домашних животных, пралине, шоколадные батончики и другие продукты, не являющиеся товарами первой необходимости.

Алибаба. Этот огромный китайский розничный магазин электронной коммерции продолжает работать в россии через свое совместное предприятие AliExpress с крупными продажами и свободно доступным российским веб-сайтом, который продолжает показывать новые скидки на товары.

Unilever. Как и другие глобальные потребительские корпорации, Unilever продолжает продавать потребительские товары в россии, невзирая на многочисленные бойкоты потребителей под видом предоставления «необходимых» товаров.

Mondelez. Американская многонациональная компания по производству кондитерских изделий, продуктов питания, напитков и закусок снова и снова обещала превратить российский бизнес в «самостоятельный». Однако она не демонстрирует ощутимых признаков прогресса выхода из этого рынка и продолжает осуществлять операции в россии, несмотря на глобальные бойкоты корпорации.

Xiaomi. Китайский гигант мобильных телефонов сначала пытался отойти от россии после вторжения, как широко сообщалось, но похоже, что очень быстро передумал.

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Напомним, выход корпораций с территории россии после вторжения в Украину в 2022 году обошелся иностранным компаниям в 107 млрд долларов в виде списаний и упущенной выгоды.

Правление Raiffeisen Bank International (RBI), крупнейшего западного банка, продолжающего работать в россии, считает продажу российского «Райффайзен Банка» оптимальным вариантом деконсолидации

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