Торговля агропродукцией с рф: какие страны ЕС покупают российское зерно — Finance.ua

Торговля агропродукцией с рф: какие страны ЕС покупают российское зерно Сегодня 06:50 — Аграрный рынок

Торговля агропродукцией с рф: какие страны ЕС покупают российское зерно

Европейский Союз предпринимает дальнейшие шаги по ограничению импорта российского зерна.

Об этом сообщил еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский, передает Укринформ.

«Что касается торговли с россией, то в последнее время ЕС устанавливает определенные барьеры для нее и вводит тарифы, которые сокращают импорт (зерна) из россии. Общий объем такого импорта по всему Европейскому Союзу составил около 2,5 миллиона тонн в 2022 году — 1 миллион тонн зерна и 1,5 миллиона тонн подсолнечника. В 2023 году этот объем остался почти неизменным. Крупнейшим импортером российского зерна была Италия — 478 тысяч тонн, на втором месте Латвия — 360 тысяч тонн, определенное количество получала также Литва, сейчас она отказывается продолжать такой импорт», — сказал еврокомиссар.

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По его словам, небольшую часть российской зерновой продукции в прошлом году импортировала также Эстония. Для Польши объем такого импорта составлял 3500 тонн зерна и 4000 тонн подсолнечника, что в целом является очень небольшим объемом аграрного импорта. Сельскохозяйственный импорт из россии в такие страны как Венгрия и Словакия, по словам еврокомиссара, также оставался на низком уровне.

Войцеховский напомнил, что торговля продуктами питания с россией остается для ЕС чувствительным вопросом. В июне 2022 года Европейский совет принял политическое решение исключить продовольствие и сельскохозяйственные товары из перечня продукции, которая может быть субъектом для введения секторальных санкций во избежание обвинений в адрес ЕС в провоцировании нехватки продовольствия и голода в мире и чтобы не давать поводов для спекуляций российской пропаганды.

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«Сейчас мы открыты для введения ограничений (аграрного) импорта из россии. Но мы должны помнить, что торговля идет в обе стороны. Европейский Союз экспортировал в россию сельскохозяйственных товаров на 7 миллиардов в 2023 году и импортировал оттуда товаров на 2 миллиарда евро. Мы должны учитывать этот фактор. Эта ситуация в торговле с россией отличается от того, что у нас есть с Украиной. В 2023 году наш (аграрный) импорт из Украины составил 11,5 миллиарда евро, но мы экспортировали в Украину около 3 миллиардов. То есть, „минус“ (для ЕС. — Ред.) составил 8,5 миллиарда евро», — отметил еврокомиссар.

Он привел сравнительный анализ общего объема торговли между Украиной и ЕС в 2023 г. и его соотношение с объемом торговли сельскохозяйственной продукцией. В прошлом году общий объем экспорта ЕС в Украину составил 39 миллиардов евро, в то время как европейские страны импортировали из Украины товары на сумму 23 миллиарда евро, то есть ЕС остался в плюсе на 16 миллиардов евро. Отличная ситуация наблюдалась в аграрной торговле.

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«Это демонстрирует, что у нас есть победители и те, кто проиграет от либерализации торговли с Украиной. Экономика (ЕС. — Ред.) в целом выигрывает, но фермеры проиграют. Именно это причина, почему мы должны компенсировать нашим фермерам эти потери, в частности, за счет государственной помощи. Это важный политический сигнал, и наши фермеры должны получить такую ​​помощь», — добавил Войцеховский.

Как сообщалось, несколько дней назад Европейская комиссия обнародовала предложение о введении ограничительного тарифа на ввоз российского и белорусского зерна в объеме 95 евро за тонну, что должно снизить конкурентоспособность этой продукции на рынке ЕС.

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20 марта представители Европарламента и Совета ЕС достигли предварительной договоренности о продлении мер по либерализации торговли для Украины в условиях российской войны еще на год, до 5 июня 2025 года, с одновременным введением защитных мер по импорту определенных видов продовольствия из Украины. Сегодня эти предложения формально рассматривает Комитет постоянных представителей ЕС на уровне послов.

Укрінформ По материалам:

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