Евросоюз может ввести пошлины на российское зерно — Finance.ua

Евросоюз может ввести пошлины на российское зерно Сегодня 11:31 — Мир

Евросоюз может ввести пошлины на российское зерно

В ближайшие дни Европейская комиссия планирует ввести пошлину в размере 95 евро за тонну на импорт зерновых культур из россии и беларуси, что, по данным Financial Times, может привести к повышению цен не менее чем на 50%.

Кроме того, Еврокомиссия может рассматривать возможность установления дополнительных пошлин на масличные культуры и продукты их переработки.

В прошлом году россия поставила в ЕС около 4 млн тонн такой продукции, что составляет примерно 1% от общего европейского спроса. Ранее Латвия односторонне отказалась от закупки многих пищевых продуктов из россии и беларуси, а Литва анонсировала жесткие проверки таких грузов.

Премьер-министр Польши Дональд Туск также предостерег, что его страна может запретить импорт зерновых и других культур из россии по образцу Латвии. В то же время он выразил желание найти общее решение на уровне ЕС относительно санкций на сельскохозяйственную и пищевую продукцию из россии и беларуси.

Европейский союз является нетто-экспортером зерновых и масличных культур, а его собственное производство составляет около 300 млн тонн в год. Поэтому он не нуждается в агропродукции из россии и беларуси.

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