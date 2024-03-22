Украина и ООН нарабатывают новые маршруты для Grain from Ukraine — Зеленский — Finance.ua
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Украина и ООН нарабатывают новые маршруты для Grain from Ukraine — Зеленский

Аграрный рынок
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Украина и ООН нарабатывают новые маршруты для Grain from Ukraine — Зеленский
Украина и ООН нарабатывают новые маршруты для Grain from Ukraine — Зеленский
Украина совместно со Всемирной продовольственной программой ООН прорабатывает новые маршруты для программы «Зерно из Украины» (Grain from Ukraine).
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
Зеленский отметил, что благодаря программе уже доставлены десятки тысяч тонн зерна, пшеницы в Йемен, Сомали, Нигерию, Судан, Эфиопию.
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«Теперь мы прорабатываем вместе со Всемирной продовольственной программой ООН новые маршруты для программы „Зерно из Украины“, чтобы помочь преодолеть голод в Газе, Малави, Демократической Республике Конго и других странах», — подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что через несколько дней в Судан прибудет новый груз из Украины.

Справка Finance.ua:

  • «Grain from Ukraine» — гуманитарная продовольственная программа, начатая Президентом Украины Владимиром 26 ноября 2022 года и презентованная во время первого инаугурационного Международного саммита по продовольственной безопасности в Киеве.
  • В сотрудничестве с Всемирной продовольственной программой ООН Украина и страны-партнеры программы определяют страны-реципиенты украинского зерна среди государств, испытывающих острую проблему нехватки продовольствия.
  • К программе «Grain from Ukraine» присоединились более 30 стран и международных организаций.
По материалам:
uaprom
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