Венгерский OTP Bank пребывает в процессе выхода из рф — НАПК — Finance.ua
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Венгерский OTP Bank пребывает в процессе выхода из рф — НАПК

Фондовый рынок
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Венгерский OTP Bank пребывает в процессе выхода из рф — НАПК
Венгерский OTP Bank пребывает в процессе выхода из рф — НАПК
Венгерский OTP Bank находится в процессе выполнения плана по выходу с российского рынка.
Об этом во время брифинга сообщил глава НАПК Александр Новиков.
«OTP Bank находится в коммуникации с национальным агентством и Еврокомиссией в процессе выполнения плана выхода из российской федерации», — сказал Новиков.
По словам Новикова, были случаи, когда другие страны обращались в НАПК с просьбой исключить те или иные компании из перечня международных спонсоров войны.
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«НАПК в каждом из таких случаев действовало в соответствии с теми публичными критериями исключения, которые есть на сайте национального агентства. И исключает такие компании или останавливает их статус только после выхода с российского рынка или предоставления плана выхода с рынка рф», — подчеркнул Александр Новиков.
Напомним, 4 мая 2023 года венгерский OTP Bank попал в список международных спонсоров войны. Однако 2 октября НАПК сообщило, что исключило OTP Bank из реестра международных «спонсоров войны» полностью.

Справка Finance.ua:

  • ранее в перечень международных спонсоров войны попали такие компании как Unilever (Domestos, Axe, Rexona, Dove, Calve, Rama, Brooke Bond, Creme Bonjour, CIF, Knorr, Sunsilk, Timotei, Clear и другие бренды); ритейлер Leroy Merlin; производитель замороженных и консервированных овощей Bonduelle; Auchan; косметическая компания Yves Rocher; Mondelez International (TUC, Milka, Picnic, Dirol, Oreo, Toblerone); PepsiCo (Lay's, Pepsi, Sandora, «Чудо», «Слов'яночка», «Садочок», «Машенька»); Mars (Mars, Snickers, Milky Way, Twix, M&M's, Pedigree) и т. д.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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