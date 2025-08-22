Инфографики изменений: 4 системно важных банка, которые работают в Украине дольше всего — Finance.ua

Инфографики изменений: 4 системно важных банка, которые работают в Украине дольше всего
Цикл интересных инфографик о нашей стране от Finance.ua.
Скоро украинцы будут отмечать День Независимости Украины. Редакция Finance.ua решила через факты и цифры оглянуться на тот путь, который уже прошла наша страна за эти 34 года.
Каждый день в течение недели мы будем публиковать «Инфографики изменений», в которых вы сможете увидеть самые интересные цифры и тенденции последних 34 лет в Украине.
- Напомним, что в понедельник мы писали о том, сколько жилья построили в Украине за время независимости.
- Во вторник информировали вас о компаниях, которые много инвестируют в нашу страну.
- В среду вы узнали, сколько банковских карт выпущено за время независимости.
- Четверг был посвящен экспорту Украины, а именно продуктам, по которым наращивается объем поставок за границу.
Сегодня расскажем о банках, которые считаются системно важными и работают в Украине дольше всего.
Это те банки, от которых зависит работа всей банковской системы страны. Национальный банк Украины ежегодно публикует перечень СВБ по четким критериям: доля в активах системы, объем вкладов физлиц, значение для платежной инфраструктуры
и т. д. В последние десять лет эти четыре банка неизменно входили в этот список.
