Инфографики изменений: 4 системно важных банка, которые работают в Украине дольше всего — Finance.ua

Инфографики изменений: 4 системно важных банка, которые работают в Украине дольше всего

Цикл интересных инфографик о нашей стране от Finance.ua.

Скоро украинцы будут отмечать День Независимости Украины. Редакция Finance.ua решила через факты и цифры оглянуться на тот путь, который уже прошла наша страна за эти 34 года.

Каждый день в течение недели мы будем публиковать «Инфографики изменений», в которых вы сможете увидеть самые интересные цифры и тенденции последних 34 лет в Украине.

Сегодня расскажем о банках, которые считаются системно важными и работают в Украине дольше всего.

Это те банки, от которых зависит работа всей банковской системы страны. Национальный банк Украины ежегодно публикует перечень СВБ по четким критериям: доля в активах системы, объем вкладов физлиц, значение для платежной инфраструктуры и т. д. В последние десять лет эти четыре банка неизменно входили в этот список.

