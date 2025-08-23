Инфографика изменений: как изменилось благосостояние украинцев — Finance.ua
Инфографика изменений: как изменилось благосостояние украинцев

17
Цикл интересных инфографик о нашей стране от Finance.ua.
Уже завтра украинцы будут отмечать День Независимости. Редакция Finance.ua решила через факты и цифры оглянуться на тот путь, который уже прошла наша страна за эти 34 года.
В течение недели мы публиковали «Инфографики перемен», в которых вы могли увидеть интересные цифры и тенденции последних 34 лет в Украине.
В завершение цикла подготовили обзор, как изменялось благосостояние украинцев в течение лет, и как на него повлияла полномасштабная война.
Инфографика изменений: как изменилось благосостояние украинцев
По материалам:
Finance.ua
