Рейтинг ІТ-компаний, нанявших в этом году больше всего джуниоров Сегодня 13:21

Рейтинг ІТ-компаний, нанявших в этом году больше всего джуниоров

В 2025 году украинские ІТ-компании наняли 3470 специалистов с опытом до года — на 500 больше, чем в 2024 году. В этом году заметно выросли наймы джуниоров за рубежом — 442, что ровно вдвое больше, чем в прошлом году. Например, в 2023 году было 86 наймов, а в 2022 году — 185 (на 40 компаний).

Об этом свидетельствует опрос DOU, в котором приняли участие 33 компании.

Какие компании нанимают больше всего джуниоров

Лидеры по количеству нанятых джуниоров — Genesis, EPAM, GlobalLogic Ukraine, SoftServe и FRACTAL (ранее — Netpeak).

Читайте также Где хотят работать украинские айтишники — рейтинг компаний

Эта пятерка компаний больше всего нанимала джунов на позиции .NET, Analyst и Administration.

10 компаний-лидеров по найму джунов:

Genesis — 951 (за рубежом — 226). Компания продолжает возглавлять рейтинг, и каждый год количество новых джуниоров в ней растет; EPAM — 616 (за рубежом — 0). Каждый год количество начинающих в компании растет; GlobalLogic Ukraine — 359 (7). В этом году компания опередила SoftServe и FRACTAL, которые в прошлом году имели более высокие позиции; SoftServe — 336 (0); FRACTAL — 321 (45); SKELAR — 174 (37); ZONE3000 — 170(5); Boosta — 98 (19); BetterMe — 67 (18); appflame — 40 (3).

Самые популярные направления по количеству наймов

Если в прошлом году приоритетным направлением был Support, то в этом на первом месте — джуниор-разработчики.

Наймы QA и QC почти не изменились, а вот в категории Marketing джунов стало больше.

Читайте также Спустя сколько времени айтишники закрывают ФЛП (инфографика)

Примечательно, что вдвое меньше стали нанимать в категории Admin and Operations.

Несколько активнее в 2025 году нанимали дизайнеров и аналитиков. В остальных категориях динамика практически не изменилась.

ТОП-5 направлений:

Software Engineer (769, в 2024-м было 742),

Support (533, в 2024-м — 699),

Marketing (387, в 2024-м — 276),

QA&QC (382, в 2024-м — 384),

Designer (196, в 2024-м — 113).

Где работают джуниоры

Больше всего джуниоров нанимали в Киеве и Львове, также многие компании указали Харьков, Одессу, Днепр и Ивано-Франковск.

Ни одна компания не указала Донбасс, Луганщину и Херсонщину.

Как компании ищут новичков

Главными каналами рекрутинга в 2025 году стали LinkedIn и DOU. Соцсети набирают популярность, в то время как классические сайты по поиску работы используются все реже.

Как и в прошлом году, треть компаний нанимали людей через собственные образовательные проекты.

Что будет с наймом начинающих в 2026 году

В основном компании будут набирать до 20 новых специалистов.

Больше всего новичков в следующем году планирует набрать EPAM — это более 500 специалистов. Также масштабные наймы джуниоров планируют GlobalLogic Ukraine, FRACTAL, SoftServe и SKELAR.

Headway Inc прогнозирует, что 25−30% позиций будут направлены на поиск специалистов уровня джуниор.

Mono, например, еще не имеют планов по найму джунов.

ZONE3000 планирует нанять 50−200 джуниоров, однако добавляют, что относятся к таким планам с гибкостью.

Dou По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.