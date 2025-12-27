0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рейтинг ІТ-компаний, нанявших в этом году больше всего джуниоров

28
Рейтинг ІТ-компаний, нанявших в этом году больше всего джуниоров
Рейтинг ІТ-компаний, нанявших в этом году больше всего джуниоров
В 2025 году украинские ІТ-компании наняли 3470 специалистов с опытом до года — на 500 больше, чем в 2024 году. В этом году заметно выросли наймы джуниоров за рубежом — 442, что ровно вдвое больше, чем в прошлом году. Например, в 2023 году было 86 наймов, а в 2022 году — 185 (на 40 компаний).
Об этом свидетельствует опрос DOU, в котором приняли участие 33 компании.

Какие компании нанимают больше всего джуниоров

Лидеры по количеству нанятых джуниоров — Genesis, EPAM, GlobalLogic Ukraine, SoftServe и FRACTAL (ранее — Netpeak).
Читайте также
Эта пятерка компаний больше всего нанимала джунов на позиции .NET, Analyst и Administration.

10 компаний-лидеров по найму джунов:

  1. Genesis — 951 (за рубежом — 226). Компания продолжает возглавлять рейтинг, и каждый год количество новых джуниоров в ней растет;
  2. EPAM — 616 (за рубежом — 0). Каждый год количество начинающих в компании растет;
  3. GlobalLogic Ukraine — 359 (7). В этом году компания опередила SoftServe и FRACTAL, которые в прошлом году имели более высокие позиции;
  4. SoftServe — 336 (0);
  5. FRACTAL — 321 (45);
  6. SKELAR — 174 (37);
  7. ZONE3000 — 170(5);
  8. Boosta — 98 (19);
  9. BetterMe — 67 (18);
  10. appflame — 40 (3).

Самые популярные направления по количеству наймов

Если в прошлом году приоритетным направлением был Support, то в этом на первом месте — джуниор-разработчики.
Наймы QA и QC почти не изменились, а вот в категории Marketing джунов стало больше.
Читайте также
Примечательно, что вдвое меньше стали нанимать в категории Admin and Operations.
Несколько активнее в 2025 году нанимали дизайнеров и аналитиков. В остальных категориях динамика практически не изменилась.
ТОП-5 направлений:
  • Software Engineer (769, в 2024-м было 742),
  • Support (533, в 2024-м — 699),
  • Marketing (387, в 2024-м — 276),
  • QA&QC (382, в 2024-м — 384),
  • Designer (196, в 2024-м — 113).

Где работают джуниоры

Больше всего джуниоров нанимали в Киеве и Львове, также многие компании указали Харьков, Одессу, Днепр и Ивано-Франковск.
Ни одна компания не указала Донбасс, Луганщину и Херсонщину.
Рейтинг ІТ-компаний, нанявших в этом году больше всего джуниоров

Как компании ищут новичков

Главными каналами рекрутинга в 2025 году стали LinkedIn и DOU. Соцсети набирают популярность, в то время как классические сайты по поиску работы используются все реже.
Как и в прошлом году, треть компаний нанимали людей через собственные образовательные проекты.
Рейтинг ІТ-компаний, нанявших в этом году больше всего джуниоров

Что будет с наймом начинающих в 2026 году

В основном компании будут набирать до 20 новых специалистов.
Больше всего новичков в следующем году планирует набрать EPAM — это более 500 специалистов. Также масштабные наймы джуниоров планируют GlobalLogic Ukraine, FRACTAL, SoftServe и SKELAR.
Headway Inc прогнозирует, что 25−30% позиций будут направлены на поиск специалистов уровня джуниор.
Mono, например, еще не имеют планов по найму джунов.
ZONE3000 планирует нанять 50−200 джуниоров, однако добавляют, что относятся к таким планам с гибкостью.
По материалам:
Dou
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems