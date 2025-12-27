Рейтинг ІТ-компаний, нанявших в этом году больше всего джуниоров
В 2025 году украинские ІТ-компании наняли 3470 специалистов с опытом до года — на 500 больше, чем в 2024 году. В этом году заметно выросли наймы джуниоров за рубежом — 442, что ровно вдвое больше, чем в прошлом году. Например, в 2023 году было 86 наймов, а в 2022 году — 185 (на 40 компаний).
Об этом свидетельствует опрос DOU, в котором приняли участие 33 компании.
Какие компании нанимают больше всего джуниоров
Лидеры по количеству нанятых джуниоров — Genesis, EPAM, GlobalLogic Ukraine, SoftServe и FRACTAL (ранее — Netpeak).
Эта пятерка компаний больше всего нанимала джунов на позиции .NET, Analyst и Administration.
10 компаний-лидеров по найму джунов:
- Genesis — 951 (за рубежом — 226). Компания продолжает возглавлять рейтинг, и каждый год количество новых джуниоров в ней растет;
- EPAM — 616 (за рубежом — 0). Каждый год количество начинающих в компании растет;
- GlobalLogic Ukraine — 359 (7). В этом году компания опередила SoftServe и FRACTAL, которые в прошлом году имели более высокие позиции;
- SoftServe — 336 (0);
- FRACTAL — 321 (45);
- SKELAR — 174 (37);
- ZONE3000 — 170(5);
- Boosta — 98 (19);
- BetterMe — 67 (18);
- appflame — 40 (3).
Самые популярные направления по количеству наймов
Если в прошлом году приоритетным направлением был Support, то в этом на первом месте — джуниор-разработчики.
Наймы QA и QC почти не изменились, а вот в категории Marketing джунов стало больше.
Примечательно, что вдвое меньше стали нанимать в категории Admin and Operations.
Несколько активнее в 2025 году нанимали дизайнеров и аналитиков. В остальных категориях динамика практически не изменилась.
ТОП-5 направлений:
- Software Engineer (769, в 2024-м было 742),
- Support (533, в 2024-м — 699),
- Marketing (387, в 2024-м — 276),
- QA&QC (382, в 2024-м — 384),
- Designer (196, в 2024-м — 113).
Где работают джуниоры
Больше всего джуниоров нанимали в Киеве и Львове, также многие компании указали Харьков, Одессу, Днепр и Ивано-Франковск.
Ни одна компания не указала Донбасс, Луганщину и Херсонщину.
Как компании ищут новичков
Главными каналами рекрутинга в 2025 году стали LinkedIn и DOU. Соцсети набирают популярность, в то время как классические сайты по поиску работы используются все реже.
Как и в прошлом году, треть компаний нанимали людей через собственные образовательные проекты.
Что будет с наймом начинающих в 2026 году
В основном компании будут набирать до 20 новых специалистов.
Больше всего новичков в следующем году планирует набрать EPAM — это более 500 специалистов. Также масштабные наймы джуниоров планируют GlobalLogic Ukraine, FRACTAL, SoftServe и SKELAR.
Headway Inc прогнозирует, что 25−30% позиций будут направлены на поиск специалистов уровня джуниор.
Mono, например, еще не имеют планов по найму джунов.
ZONE3000 планирует нанять 50−200 джуниоров, однако добавляют, что относятся к таким планам с гибкостью.
