Инфляция в Украине ускоряется: какие продукты подорожали больше всего — Finance.ua

Инфляция в Украине ускоряется: какие продукты подорожали больше всего Сегодня 09:21 — Казна и Политика

Инфляция в Украине ускоряется: какие продукты подорожали больше всего, Фото: freepik

В октябре продукты питания в Украине подорожали на 3,3%, что является самым большим ростом за месяц с октября 2022 года.

Об этом сообщил глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев.

В Национальном банке объяснили ускорение инфляции уменьшением предложения некоторых продуктов питания по сравнению с прошлым годом.

Также повлиял рост совокупного спроса из-за значительных бюджетных расходов, быстрого повышения заработных плат и усиления энергетического дефицита в отопительный сезон.

Какие продукты подорожали больше всего

В октябре цены выросли на все продовольственные продукты, кроме сахара (-4,2%).

Больше всего выросли цены на:

масло (+6,9%);

яйца (+18,1%);

овощи (+18,2%).

Среди непродовольственных товаров и услуг в октябре наибольшими темпами подорожали одежда и обувь (+1,2%), услуги здравоохранения, рестораны и отели (по +1%).

На что цены не изменились

Тарифы на газ, горячую воду и тепло остались неизменными, что сдерживало инфляцию. Второй месяц подряд снижались цены на пассажирские железнодорожные перевозки (-4,7%).

В годовом исчислении (к октябрю 2023 года) потребительская инфляция ускорилась до 9,7% (с 8,6% - в сентябре). Это максимум годовой инфляции за последние 15 месяцев.

Прогноз

Гетманцев отметил, что в последнем макропрогнозе НБУ (по состоянию на конец октября) прогноз инфляции на конец 2024 года ожидаемо был ухудшен с 8,5% до 9,7%.

По его словам, с учетом текущей динамики с большой вероятностью и этот прогноз не будет достигнут, а годовая инфляция по итогам года превысит 10%.

Читайте также НБУ ухудшил прогноз по инфляции

По обновленному прогнозу НБУ снижение годовой инфляции начнется с весны 2025 года. К концу следующего года инфляция сократится до 6,9%.

Напомним, аналитики Dragon Capital отметили , что фундаментальное инфляционное давление в 2025 году будет постепенно утихать благодаря стабилизации цен на электроэнергию для промышленных потребителей.

«Однако показатель потребительской инфляции достигнет пиковых значений на уровне 11% г/г только в апреле-мае 2025 года из-за низкой базы сравнения в сегменте сырых пищевых продуктов и снизится до 6,3% г/г до конца года», — добавили в Dragon Capital.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.