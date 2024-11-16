Инфляция в Украине ускоряется: какие продукты подорожали больше всего — Finance.ua
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Инфляция в Украине ускоряется: какие продукты подорожали больше всего

Казна и Политика
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Инфляция в Украине ускоряется: какие продукты подорожали больше всего
Инфляция в Украине ускоряется: какие продукты подорожали больше всего, Фото: freepik
В октябре продукты питания в Украине подорожали на 3,3%, что является самым большим ростом за месяц с октября 2022 года.
Об этом сообщил глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев.
В Национальном банке объяснили ускорение инфляции уменьшением предложения некоторых продуктов питания по сравнению с прошлым годом.
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Также повлиял рост совокупного спроса из-за значительных бюджетных расходов, быстрого повышения заработных плат и усиления энергетического дефицита в отопительный сезон.

Какие продукты подорожали больше всего

В октябре цены выросли на все продовольственные продукты, кроме сахара (-4,2%).
Больше всего выросли цены на:
  • масло (+6,9%);
  • яйца (+18,1%);
  • овощи (+18,2%).
Среди непродовольственных товаров и услуг в октябре наибольшими темпами подорожали одежда и обувь (+1,2%), услуги здравоохранения, рестораны и отели (по +1%).

На что цены не изменились

Тарифы на газ, горячую воду и тепло остались неизменными, что сдерживало инфляцию. Второй месяц подряд снижались цены на пассажирские железнодорожные перевозки (-4,7%).
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В годовом исчислении (к октябрю 2023 года) потребительская инфляция ускорилась до 9,7% (с 8,6% - в сентябре). Это максимум годовой инфляции за последние 15 месяцев.

Прогноз

Гетманцев отметил, что в последнем макропрогнозе НБУ (по состоянию на конец октября) прогноз инфляции на конец 2024 года ожидаемо был ухудшен с 8,5% до 9,7%.
По его словам, с учетом текущей динамики с большой вероятностью и этот прогноз не будет достигнут, а годовая инфляция по итогам года превысит 10%.
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По обновленному прогнозу НБУ снижение годовой инфляции начнется с весны 2025 года. К концу следующего года инфляция сократится до 6,9%.
Напомним, аналитики Dragon Capital отметили, что фундаментальное инфляционное давление в 2025 году будет постепенно утихать благодаря стабилизации цен на электроэнергию для промышленных потребителей.
«Однако показатель потребительской инфляции достигнет пиковых значений на уровне 11% г/г только в апреле-мае 2025 года из-за низкой базы сравнения в сегменте сырых пищевых продуктов и снизится до 6,3% г/г до конца года», — добавили в Dragon Capital.

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По материалам:
Finance.ua
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