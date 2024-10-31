НБУ ухудшил прогноз по инфляции — Finance.ua

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НБУ ухудшил прогноз по инфляции

Казна и Политика
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НБУ ухудшил прогноз по инфляции
НБУ ухудшил прогноз по инфляции
Национальный банк Украины ухудшил прогноз по росту потребительских цен в Украине в 2024 году до 9,7%. В июле НБУ прогнозировал инфляцию на уровне 8,5%.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
В последующие месяцы ценовое давление сохраняется из-за дальнейшего влияния факторов со стороны предложения продовольственных товаров, расширения бюджетных расходов, высоких темпов роста заработных плат и увеличения энергодефицита во время отопительного сезона. В результате инфляция достигнет 9,7% к концу 2024 года.
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В то же время весной 2025 года инфляция начнет снижаться. Замедлению темпов роста цен в следующем году будет способствовать взвешенная монетарная политика НБУ, ослабление внешнего ценового давления, улучшение ситуации в энергосекторе и увеличение урожаев.
Прогноз НБУ предусматривает снижение инфляции до 6,9% в конце 2025 года и ее приведение к цели 5% в 2026 году.
НБУ ухудшил прогноз по инфляции
Ключевым риском для инфляционной динамики и экономического развития остается ход полномасштабной войны.
Война продолжается. Соответственно сохраняются риски дальнейшего снижения экономического потенциала, в частности из-за потери людей, территорий и производств. Скорость возврата экономики в нормальные условия функционирования будет зависеть от характера и продолжительности войны.
Кроме того, российская агрессия и дальше генерирует следующие риски:
  • возникновение дополнительных бюджетных нужд, прежде всего для поддержания обороноспособности;
  • возможное дополнительное повышение налогов, что в зависимости от параметров может усиливать ценовое давление;
  • дальнейшее повреждение инфраструктуры, прежде всего энергетической и портовой, что будет ограничивать экономическую активность и давить на цены со стороны предложения;
  • углубление негативных миграционных тенденций и дальнейшее расширение дефицита рабочей силы на внутреннем рынке труда.
Сохраняется также риск усиления геополитической напряженности в мире на фоне войны на Ближнем Востоке, электоральных циклов в отдельных странах и попыток россии сформировать коалицию государств для конфронтации с демократическим миром.
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В то же время сохраняется вероятность реализации ряда положительных сценариев, связанных, в частности, с последующим ускорением евроинтеграционных процессов и восстановительных работ в энергетике.
В целях поддержания устойчивости валютного рынка, приведения инфляции к цели в течение следующих лет и сохранения контроля за инфляционными ожиданиями Правление НБУ решило оставить учетную ставку на уровне 13%
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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