Национальный банк принял решение относительно учетной ставки — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Национальный банк принял решение относительно учетной ставки

Кредит&Депозит
157
Национальный банк принял решение относительно учетной ставки
Национальный банк принял решение относительно учетной ставки
Правление Национального банка 31 октября приняло решение оставить учетную ставку на уровне 13%.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
«Это решение в сочетании с поддержанием устойчивости валютного рынка позволит сохранить контроль над инфляционными ожиданиями, замедлить инфляцию в следующем году и вернуть ее к цели 5%», — сказано в сообщении.
Читайте также
Отмечается, что в последние месяцы инфляция ожидаемо росла, но несколько более быстрыми темпами, чем прогнозировалось.
В сентябре инфляция ускорилась до 8,6% в годовом исчислении и, по оценкам НБУ, в дальнейшем росла в октябре. Усиление ценового давления во втором полугодии 2024 года было ожидаемым и предусматривалось предварительными прогнозами НБУ. В то же время рост показателей как потребительской, так и базовой инфляции (7,3% г/г в сентябре) оказался выше прогнозируемого.
Читайте также
Весомый вклад в такую ​​динамику имело подорожание продовольственных товаров в результате более плохих, чем ожидалось, урожаев различных сельскохозяйственных культур и связанного с этим роста стоимости сырья для пищевой промышленности. Ускорение инфляции также обусловливалось дальнейшим увеличением производственных затрат, в том числе электроэнергией и оплатой труда, и курсовыми эффектами вследствие ослабления гривны в предыдущие периоды.
Несмотря на рост инфляции за последние месяцы, инфляционные ожидания экономических агентов оставались достаточно устойчивыми и контролируемыми, хоть и маржинально ухудшились.
Обновленный прогноз НБУ предусматривает более длительное удержание учетной ставки на уровне 13% - по меньшей мере, до лета 2025 года. В случае дальнейшего роста ценового давления сверх прогноза и угрозы разбалансирования инфляционных ожиданий НБУ будет готов усилить процентную политику и применять дополнительные монетарные меры.

Справка Finance.ua:

  • правление Национального банка 19 сентября приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 13%;
  • учетная ставка была снижена до 13% с 14 июня 2024 года.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.