Национальный банк принял решение относительно учетной ставки — Finance.ua

Национальный банк принял решение относительно учетной ставки Сегодня 14:32 — Кредит&Депозит

Национальный банк принял решение относительно учетной ставки

Правление Национального банка 31 октября приняло решение оставить учетную ставку на уровне 13%.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Это решение в сочетании с поддержанием устойчивости валютного рынка позволит сохранить контроль над инфляционными ожиданиями, замедлить инфляцию в следующем году и вернуть ее к цели 5%», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что в последние месяцы инфляция ожидаемо росла, но несколько более быстрыми темпами, чем прогнозировалось.

В сентябре инфляция ускорилась до 8,6% в годовом исчислении и, по оценкам НБУ, в дальнейшем росла в октябре. Усиление ценового давления во втором полугодии 2024 года было ожидаемым и предусматривалось предварительными прогнозами НБУ. В то же время рост показателей как потребительской, так и базовой инфляции (7,3% г/г в сентябре) оказался выше прогнозируемого.

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Весомый вклад в такую ​​динамику имело подорожание продовольственных товаров в результате более плохих, чем ожидалось, урожаев различных сельскохозяйственных культур и связанного с этим роста стоимости сырья для пищевой промышленности. Ускорение инфляции также обусловливалось дальнейшим увеличением производственных затрат, в том числе электроэнергией и оплатой труда, и курсовыми эффектами вследствие ослабления гривны в предыдущие периоды.

Несмотря на рост инфляции за последние месяцы, инфляционные ожидания экономических агентов оставались достаточно устойчивыми и контролируемыми, хоть и маржинально ухудшились.

Обновленный прогноз НБУ предусматривает более длительное удержание учетной ставки на уровне 13% - по меньшей мере, до лета 2025 года. В случае дальнейшего роста ценового давления сверх прогноза и угрозы разбалансирования инфляционных ожиданий НБУ будет готов усилить процентную политику и применять дополнительные монетарные меры.

Справка Finance.ua:

правление Национального банка 19 сентября приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 13%;

учетная ставка была снижена до 13% с 14 июня 2024 года.

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