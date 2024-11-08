Инфляция в октябре ускорилась до 1,8% с 1,5% в сентябре — Госстат Сегодня 16:45 — Личные финансы

Инфляция в октябре ускорилась до 1,8% с 1,5% в сентябре — Госстат

Инфляция в Украине в октябре 2024 года ускорилась до 1,8% с 1,5% в сентябре. В годовом исчислении инфляция ускорилась до 9,7% с 8,6% в сентябре, с начала года потребительские цены выросли на 8,4% (6,5%).

Об этом 8 ноября сообщила Государственная служба статистики.

Базовая инфляция в октябре по сравнению с предыдущим месяцем замедлилась до 1,3% (1,7%), с начала года — до 8% (6,6%).

На потребительском рынке в октябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 3,2%. Больше всего (на 18,2% и 18,1%) подорожали овощи и яйца.

На 1,3−6,9% выросли цены на масло, фрукты, молоко и молочные продукты, масло подсолнечное, продукты переработки зерновых, говядину, безалкогольные напитки, хлеб, сало, рыбу и продукты из рыбы. В то же время на 4,2% снизились цены на сахар.

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Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,8%, что связано с удорожанием табачных изделий на 2,6%.

Рост цен в сфере здравоохранения на 1,0% произошел, прежде всего, за счет повышения цен на услуги больниц на 1,3% и амбулаторные услуги на 1,2%.

Цены на транспорт выросли на 0,5% в основном из-за подорожания топлива и смазочных масел на 0,8% и проезда в автодорожном пассажирском транспорте на 0,7%. В то же время на 4,7% подешевел проезд в железнодорожном пассажирском транспорте.

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