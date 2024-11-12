Инфляция и ВВП: чего ждать в 2025 году — аналитика от эксперта 12.11.2024, 17:04

Инфляция и ВВП: чего ждать в 2025 году — аналитика от эксперта

Прогноз основных макроэкономических показателей на 2025 год является важным ориентиром для бизнеса и инвесторов. Ожидания уровня инфляции, роста ВВП и других ключевых показателей формируют представление о будущих рисках и возможностях для развития экономики. Подробным макроэкономическим прогнозом поделился Partner в Ukraine Economic Outlook Григорий Кукуруза на состоявшейся 9 ноября в Киеве конференции «Жить на проценты»

Экспорт и импорт

«Первое и ключевое — несмотря на то, что морские порты разблокированы фактически с осени 2023 года, находящиеся там корабли постоянно подвергаются обстрелам. Например, в середине октября были обстреляны восемь кораблей с зерном. Но в целом у международных операторов настроения оптимистичны, а зерно ездит», — отмечает эксперт.

По словам эксперта, среди ожиданий на 2025 год — усиление безопасности морского коридора, из-за чего прибавится контейнерных перевозок.

«Это важно, потому что сейчас у нас отсутствует импорт через порты, так как через речные порты Дуная — это очень мало. А в таком случае контейнерные линии восстановятся и будет больше товарооборота, а импорт подешевеет. Это основной источник роста на 2025 год — ничего другого из оптимистических прогнозов у ​​нас нет», — утверждает Кукуруза.

Относительно экспорта — еще в 2021 году экспортировалось много металлов, но с началом полномасштабной войны значительная часть металлургии была потеряна, поэтому металлы остаются слабыми, а основным экспортом является АПК.

«Разрыв торгового баланса у нас фактически в два раза. И это действительно немного. Я знаю, что есть экономисты, которые постоянно говорят: „От нас разрыв торгового баланса, и поэтому должна быть неизбежная резкая девальвация“. После 1953 года экспорт Южной Кореи составлял 20 млн долларов, а импорт — 370 млн долларов, то есть разрыв был в десятки раз — и у них не было никаких суперотрицательных тенденций», — говорит аналитик.

Финансовый счет (инвестиции/кредиты) частного сектора

По словам Кукурузы, прибыль, которую накопили компании с иностранным капиталом, — это сейчас основной источник для инвестиций в экономику, поскольку они просто не могут вывести эти средства.

«Второй источник оттока по платежному балансу — это наличная валюта вне банков. Эта категория за последние два года стала уже гораздо шире, чем просто сама по себе наличная валюта. Бизнес уходит в тень — либо полностью в тень, либо в крипту, которую также в платежном балансе сейчас стали называть наличной валютой», — говорит эксперт.

Международная поддержка

Соотношение государственных расходов к ВВП в 2024 году снизится с 75% до 68%. Удельный вес оборонных расходов стабильно остается на уровне 27−30% ВВП в 2023—2024 годах. В номинальном выражении доля государства будет постепенно уменьшаться, но к завершению войны ожидается, что он все еще будет составлять более 50% ВВП, что будет основным фактором поддержания экономической активности страны.

«Что касается финансирования госбюджета от стран-партнеров — оно ожидается достаточно стабильным, и я бы не ожидал каких-т существенных изменений, несмотря на то, что к власти в США пришел Трамп или что в Германии меняется коалиция. Даже, несмотря на изменения, финансирование будет достаточно стабильным», — комментирует специалист.

Реальный сектор и ВВП

«Формально мы вышли где-то на 70−72% реального ВВП довоенного уровня, а долларовый ВВП в 2025 году уже превысит довоенный уровень.

Из важного, что существенно изменилось, оценка теневого сектора до войны составляла 31%, а сейчас последняя оценка 40% (от Министерства экономики). И действительно, теневой сектор стремительно растет, мы это видим по запросу на наличную валюту. И структура самого теневого сектора сильно меняется: если раньше это был просто серый сектор для уклонения от налогообложения и сокрытой прибыли, то сейчас действительно там больше какие-то сдвиги именно в черную", — говорит Кукуруза.

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