Инфляция в США в январе выросла до 2,9%: самый большой рост с августа 2023 года — Finance.ua
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Инфляция в США в январе выросла до 2,9%: самый большой рост с августа 2023 года

Мир
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Инфляция в США в январе выросла до 2,9%: самый большой рост с августа 2023 года
Инфляция в США в январе выросла до 2,9%: самый большой рост с августа 2023 года, Фото: freepik
В январе уровень инфляции в США вырос до 2,9%, что усугубляет аргументы в пользу того, чтобы Федеральный резерв пока не снижал процентные ставки.
Об этом пишет The New York Times.
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По данным Бюро статистики труда, потребительские цены подскочили на 0,5% по сравнению с декабрем, что стало самым быстрым ростом с августа 2023 года. Годовой темп инфляции в прошлом месяце составил 2,9%.
«Базовый» индекс потребительских цен, не учитывающий пищевые продукты и энергоносители, также оказался выше прогнозов. В январе он вырос на 0,4% за месяц и на 3,3% в годовом исчислении, что стало рекордом с апреля 2023 года.

Рост цен на продукты

Цены на пищевые продукты выросли на 0,5% по сравнению с декабрем и на 1,9% в годовом исчислении.
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Больше всего подорожали яйца — из-за вспышки птичьего гриппа их стоимость выросла на 15,2% за четыре недели и на 53% по сравнению с прошлым годом. Это самый резкий рост с июня 2015 года.
ФРС пока не спешит снижать ставки, что может стать политическим вопросом. Президент США в своем первом сроке уже критиковал центральный банк за отказ идти на уступки в монетарной политике.
Напомним, в январе 2025 года в Украине инфляция ускорилась до 12,9% в годовом исчислении. В месячном исчислении цены выросли на 1,2%.
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Основной причиной отклонения ценовой динамики от прогноза НБУ был более существенный рост как административно регулируемых цен на товары и услуги, так и стоимости рыночных услуг из-за дальнейшего роста производственных затрат, в частности энергообеспечения и оплаты труда, а также налоговых и регуляторных изменений.

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По материалам:
Фінансовий Клуб України
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