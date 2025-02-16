Инфляция в США в январе выросла до 2,9%: самый большой рост с августа 2023 года — Finance.ua

Инфляция в США в январе выросла до 2,9%: самый большой рост с августа 2023 года Сегодня 23:10 — Мир

Инфляция в США в январе выросла до 2,9%: самый большой рост с августа 2023 года, Фото: freepik

В январе уровень инфляции в США вырос до 2,9%, что усугубляет аргументы в пользу того, чтобы Федеральный резерв пока не снижал процентные ставки.

Об этом пишет The New York Times.

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По данным Бюро статистики труда, потребительские цены подскочили на 0,5% по сравнению с декабрем, что стало самым быстрым ростом с августа 2023 года. Годовой темп инфляции в прошлом месяце составил 2,9%.

«Базовый» индекс потребительских цен, не учитывающий пищевые продукты и энергоносители, также оказался выше прогнозов. В январе он вырос на 0,4% за месяц и на 3,3% в годовом исчислении, что стало рекордом с апреля 2023 года.

Рост цен на продукты

Цены на пищевые продукты выросли на 0,5% по сравнению с декабрем и на 1,9% в годовом исчислении.

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Больше всего подорожали яйца — из-за вспышки птичьего гриппа их стоимость выросла на 15,2% за четыре недели и на 53% по сравнению с прошлым годом. Это самый резкий рост с июня 2015 года.

ФРС пока не спешит снижать ставки, что может стать политическим вопросом. Президент США в своем первом сроке уже критиковал центральный банк за отказ идти на уступки в монетарной политике.

Напомним, в январе 2025 года в Украине инфляция ускорилась до 12,9% в годовом исчислении. В месячном исчислении цены выросли на 1,2%.

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Основной причиной отклонения ценовой динамики от прогноза НБУ был более существенный рост как административно регулируемых цен на товары и услуги, так и стоимости рыночных услуг из-за дальнейшего роста производственных затрат, в частности энергообеспечения и оплаты труда, а также налоговых и регуляторных изменений.

Фінансовий Клуб України По материалам:

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