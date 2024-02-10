Индексация пенсий: у кого не возрастут выплаты в марте 2024 года — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Индексация пенсий: у кого не возрастут выплаты в марте 2024 года

Личные финансы
163
Индексация пенсий: у кого не возрастут выплаты в марте 2024 года
Индексация пенсий: у кого не возрастут выплаты в марте 2024 года
В марте планируется провести очередную индексацию пенсий, но выплаты увеличат не всем.
Об этом пишет 24 канал.
Пока не известно, каков будет размер индексации. В Минсоцполитики предположили, что она составит 13%. Окончательное решение по этому вопросу будет принято до конца февраля.
Читайте также
Законодательство предусматривает такую ​​формулу расчета величины индексации — 50% от инфляции в 2023 году + 50% от среднего за три последних года роста заработных плат (2021/2020, 2022/2021, 2023/2022).
Первая цифра уже обнародована Госстатом: 50% от годовой инфляции 2023 года (12,9%).
По второй — уже есть две из трех расчетных величин (рост зарплат за периоды 2021/2020 и 2022/2021), а последнюю (2023/2022) окончательно посчитают в середине февраля.

Кто не получит индексацию:

  • те, кто вышел на пенсию менее 3 лет назад;
  • получает высокие пенсии;
  • получает расчетную пенсию, которая ниже минимальной.
В последнем случае государство доплачивает пенсионерам, чьи выплаты недотягивают до минимальных, чтобы они выровнялись. После индексации сумма увеличения просто заменит доплату от государства, поэтому для таких лиц фактически ничего не изменится.
Читайте также
Напомним, общая численность пенсионеров-получателей выплат через текущие счета в банках на 1 января 2024 года составила 8,383 млн человек. Остальные 2,134 млн пенсионеров получали выплаты через «Укрпочту». Больше всего пенсионеров получают выплаты в ПриватБанке — 56,1%.
По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.