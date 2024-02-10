Индексация пенсий: у кого не возрастут выплаты в марте 2024 года — Finance.ua

Индексация пенсий: у кого не возрастут выплаты в марте 2024 года Сегодня 08:26 — Личные финансы

Индексация пенсий: у кого не возрастут выплаты в марте 2024 года

В марте планируется провести очередную индексацию пенсий, но выплаты увеличат не всем.

Об этом пишет 24 канал.

Пока не известно, каков будет размер индексации. В Минсоцполитики предположили , что она составит 13%. Окончательное решение по этому вопросу будет принято до конца февраля.

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Законодательство предусматривает такую ​​формулу расчета величины индексации — 50% от инфляции в 2023 году + 50% от среднего за три последних года роста заработных плат (2021/2020, 2022/2021, 2023/2022).

Первая цифра уже обнародована Госстатом: 50% от годовой инфляции 2023 года (12,9%).

По второй — уже есть две из трех расчетных величин (рост зарплат за периоды 2021/2020 и 2022/2021), а последнюю (2023/2022) окончательно посчитают в середине февраля.

Кто не получит индексацию:

те, кто вышел на пенсию менее 3 лет назад;

получает высокие пенсии;

получает расчетную пенсию, которая ниже минимальной.

В последнем случае государство доплачивает пенсионерам, чьи выплаты недотягивают до минимальных, чтобы они выровнялись. После индексации сумма увеличения просто заменит доплату от государства, поэтому для таких лиц фактически ничего не изменится.

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Напомним, общая численность пенсионеров-получателей выплат через текущие счета в банках на 1 января 2024 года составила 8,383 млн человек. Остальные 2,134 млн пенсионеров получали выплаты через «Укрпочту». Больше всего пенсионеров получают выплаты в ПриватБанке — 56,1%.

Телеканал 24 По материалам:

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