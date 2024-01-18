Кто из пенсионеров получит 360 гривен дополнительно к пенсии — Finance.ua

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Кто из пенсионеров получит 360 гривен дополнительно к пенсии

Казна и Политика
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Кто из пенсионеров получит 360 гривен дополнительно к пенсии
Кто из пенсионеров получит 360 гривен дополнительно к пенсии
В то время как в Украине с 1 января повысили пенсии, кроме мартовской индексации также предусмотрено повышение пенсий на 360 грн до 3200 грн для тех, кто выполнил определенные условия. Повышение состоится в апреле 2024 года.
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Как пишет OBOZ.UA, повышение коснется тех украинцев, которые достигли возраста 65 лет и имеют полный стаж.
Для мужчин это 35 лет, а для женщин — 30 лет. По закону такие украинцы имеют право на отдельные гарантии.
Так, размер их пенсии не может быть меньше 40% минимальной зарплаты. Минимальная зарплата с апреля 2024 года увеличится с 7100 до 8000 грн. Как результат, повысят также выплаты для указанных категорий.
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Осовременение состоится в марте
Индексация пенсий пройдет в марте 2024 года. Раньше ее провести невозможно, потому что данные статистики поступают не ранее февраля. Без статистики рассчитать точный размер индексации нереально. По формуле размер индексации считают так:
  • 50% инфляции за 2023 год + 50% среднего роста заработной платы (годового с учетом последних 36 месяцев).
Точный размер сказать сложно, однако и в Минфине, и в Минсоцие ожидают, что это будет около 13%. Однако это не означает, что все пенсии повысят именно на 13%.
Размер увеличения зависит и от других факторов:
  • будут повышать «голую пенсию». Это размер выплаты, рассчитанный по формуле. И размер пенсии по формуле может быть меньше фактического. В Украине пенсии увеличивают и по возрастным категориям, и за стаж. Поэтому некоторые украинцы вместо увеличения в 13% могут получить повышение всего, например, на 7%.
  • не будут повышать пенсии, которые не успели «устареть». Индексация необходима для того, чтобы осовременить пенсии, назначенные много лет назад. Украинцы, получившие выплаты в прошлом и даже позапрошлом году, вероятнее всего, останутся без мартовской индексации.

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По материалам:
Українські Новини
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