Импорт электроэнергии достиг самого высокого уровня с начала 2024 года — Finance.ua

Импорт электроэнергии достиг самого высокого уровня с начала 2024 года
В апреле Украина импортировала 225 тыс. МВт-ч электроэнергии, что является самым большим показателем с начала текущего года. По сравнению с мартом объем коммерческого импорта увеличился на треть.
Об этом сообщила пресс-служба АО «Энергетическая компания Украины» (ЭКУ).
Читайте также
Компания по итогам месяца увеличила объем импорта в 1,5 раза. ЭКУ импортировала электроэнергию из Венгрии и Румынии и занимает второе место по объему импорта электроэнергии среди всех поставщиков.
Украина сохраняет определенный резерв для дальнейшего увеличения импорта. В случае роста потребности ЭКУ будет реагировать на нее с целью поддержки энергосистемы и стабильного энергообеспечения потребителей", — отметил Виталий Бутенко, генеральный директор компании.
Читайте также
Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что российские обстрелы баллистическими ракетами повредили половину энергетической системы Украины, однако страна продолжает вести боевые действия.
Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, правительство сохранило действующий тариф на электроэнергию для населения до конца мая.
Поделиться новостью