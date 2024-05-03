Импорт электроэнергии достиг самого высокого уровня с начала 2024 года — Finance.ua

Импорт электроэнергии достиг самого высокого уровня с начала 2024 года Сегодня 12:18 — Энергетика

Импорт электроэнергии достиг самого высокого уровня с начала 2024 года

В апреле Украина импортировала 225 тыс. МВт-ч электроэнергии, что является самым большим показателем с начала текущего года. По сравнению с мартом объем коммерческого импорта увеличился на треть.

Компания по итогам месяца увеличила объем импорта в 1,5 раза. ЭКУ импортировала электроэнергию из Венгрии и Румынии и занимает второе место по объему импорта электроэнергии среди всех поставщиков.

Украина сохраняет определенный резерв для дальнейшего увеличения импорта. В случае роста потребности ЭКУ будет реагировать на нее с целью поддержки энергосистемы и стабильного энергообеспечения потребителей", — отметил Виталий Бутенко, генеральный директор компании.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял , что российские обстрелы баллистическими ракетами повредили половину энергетической системы Украины, однако страна продолжает вести боевые действия.

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, правительство сохранило действующий тариф на электроэнергию для населения до конца мая.

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