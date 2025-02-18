IKEA планирует возобновить работу в Украине в 2025 году — Finance.ua

IKEA планирует возобновить работу в Украине в 2025 году Сегодня 16:40

IKEA планирует возобновить работу в Украине в 2025 году

Открытие магазинов ИКЕА в Украине ожидается в 2025 году, дата будет сообщена официально компанией ІКЕА.

Об этом сообщил операционный директор ТРЦ Lavina Mall и ТРЦ Blockbuster Mall Дмитрий Лашин в комментарии «Интерфакс-Украина».

«Есть очень обнадеживающая информация, что это точно произойдет в этом году, но есть два сценария. Первый — в Украине прекратятся боевые действия, соответственно это произойдет очень быстро. Если боевые действия не прекращаются, открытие займет немного больше времени. Физически они уже готовы», — сообщил Лашин.

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По его словам, ритейлер производит ежедневно действия по физическому обновлению магазина (клининг, частичный ремонт, замена вывески, вывоз старого товара и т. п. ).

Член правления Украинской ассоциации мебельщиков (УАМ) Оксана Донска ранее сообщала, что со стороны IKEA также уже есть заказ для украинских производителей «на закупку достаточно широкой ассортиментной матрицы мебели».

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Напомним, IKEA — основанная в Швеции нидерландская производственно-розничная торговая группа, одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома. Входит в Ingka Group. IKEA (Inter IKEA Group) по итогам 2024 финансового года, завершившегося 31 августа, сократила розничную продажу на 5,3% - до 45,1 млрд евро.

В мае 2020 г. состоялся официальный запуск интернет-магазина IKEA в Украине параллельно с пунктами выдачи в киевских ТЦ Auchan Rive Gauche и Metro Cash & Carry. В декабре-2020 открылся третий пункт выдачи в ТРЦ Lavina Mall. В 2021 году был открыт первый физический магазин на втором этаже в ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве.

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В июне прошлого года центральный офис IKEA принял решение о возвращении в Украину, пишет Forbes Ukraine. По данным издания, решение о возобновлении работы шведское руководство IKEA приняло в мае. Одним из главных факторов для шведского ритейлера стало успешное возобновление работы H&M и магазинов Inditex — Zara и Bershka.

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