В IKEA изучают возможности для возвращения на украинский рынок — Finance.ua

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В IKEA изучают возможности для возвращения на украинский рынок

Фондовый рынок
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В IKEA изучают возможности для возвращения на украинский рынок
В IKEA изучают возможности для возвращения на украинский рынок
Шведский ритейлер IKEA еще не решил, когда вернется в Украину, однако признает высокую заинтересованность в украинском рынке. В компании заявили, что пытаются оценить влияние текущей ситуации на потенциальную операционную деятельность.
Об этом компания сообщила в комментарии Delo.ua.
«ИКЕА остается высоко заинтересованной в украинском рынке. Пока компания делает все возможное, чтобы оценить влияние текущей ситуации на потенциальную операционную деятельность. Когда все необходимые аспекты будут налажены, IKEA снова сможет предложить ассортимент своих решений для дома как можно большего количества людей в Украине», — отметили в компании.
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В IKEA добавили, что пока не могут указать, когда это произойдет.
Напомним, что владелец брендов Zara, Stradivarius, Pull&Bear, Massimo Dutti и Bershka Inditex постепенно возобновляет свою коммерческую деятельность в Украине.
По данным Kyiv School of Economics, с начала полномасштабного российского вторжения в Украину только 372 мировых компании полностью вышли из российского рынка.
По материалам:
Діло
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