IKEA в Украине увеличила уставный капитал почти до 1 млрд грн — Finance.ua

IKEA в Украине увеличила уставный капитал почти до 1 млрд грн
В конце 2023 года новым руководителем IKEA в Украине стал Юрий Приходько.
Об этом говорится в сообщении Европейской бизнес ассоциации. Тогда же, согласно YouControl, компания увеличила свой уставный капитал до 966,7 млн грн.
С 2017 года Юрий Приходько консультировал ритейлера в Юго-Восточной Европе по расширению рынка и взаимодействию с заинтересованными сторонами в Украине. Топменеджер имеет опыт более 25 лет и экспертизу в управлении, а также в связях с органами государственной власти и защите деловых интересов бизнеса, отмечается в сообщении EBA.
В новой должности Приходько сфокусируется на укреплении бренда ИКЕА в Украине и планировании развития компании на местном рынке, говорится в сообщении.
Согласно YouControl, 13 ноября 2023 года ООО «Икеа Ритейл Украина» увеличило свой уставный капитал на 40,6% до 966,7 млн грн.
«Пока компания делает все возможное, чтобы оценить влияние текущей ситуации на потенциальную операционную деятельность. Когда все необходимые аспекты будут отлажены, IKEA вернется», — сообщили Forbes в пресс-службе шведского ритейлера.
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Компания продолжает обеспечивать доход и сохраняет рабочие места для всех сотрудников в Украине, сообщала ранее пресс-служба компании. Они также получают дополнительную поддержку через программу помощи с доступом к экспертам и консультациям по поддержанию психического, физического и финансового состояния. Кроме того, компания создала специальный фонд для покрытия непредвиденных расходов, с которыми сталкиваются сотрудники в Украине.
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